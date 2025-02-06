Де українці зберігають гроші та в якій валюті: рейтинг банків на початок 2025 року — Finance.ua

Де українці зберігають гроші та в якій валюті: рейтинг банків на початок 2025 року Сьогодні 11:03 — Валюта

Де українці зберігають гроші та в якій валюті: рейтинг банків на початок 2025 року

Станом на 1 січня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 392 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,4%) були в доларах і євро.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За рік сума зросла на 157 млрд гривень (12,7%) за інфляції в 12%. У гривнях вклади зросли на 13%, у валюті на 12,4%.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 523,6 млрд гривень.

На другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 215,3 млрд гривень.

На третьому приватний Універсал банк — 9,2 млн вкладників, сума — 108,0 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 80,8 млрд гривень і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 64,5 млрд гривень.

Ставки і валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 січня 2025 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,8 млн вкладів громадян і ФОПів.

Більшість вкладів була в національній валюті: 59,2 млн вкладів на 899,5 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 492,7 млрд гривень.

Також, за даними НБУ, у грудні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становили 10,3% річних. За валютними депозитами банки пропонували лише 1,1% річних.

Довідка Finance.ua:

23 січня 2025 року Національний банк підвищив облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення вплине на підвищення ставок за гривневими активами.

Більшість членів КМП вбачають необхідність подальшого посилення процентної політики для забезпечення належної привабливості гривневих активів, утримання інфляційних очікувань під контролем і повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення.

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