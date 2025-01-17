НБУ погодив кандидатуру екскерівника Swedbank Бьоркнерта на посаду голови правління ПриватБанку — Finance.ua

НБУ погодив кандидатуру екскерівника Swedbank Бьоркнерта на посаду голови правління ПриватБанку Сьогодні 16:50 — Фондовий ринок

НБУ погодив кандидатуру екскерівника Swedbank Бьоркнерта на посаду голови правління ПриватБанку

Національний банк України погодив кандидатуру шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління державного ПриватБанку , офіційно до виконання обов’язків у новій ролі він розпочне з 20 січня.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«7 жовтня 2024, Наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду Голови Правління банку. 16 січня 2025 року його кандидатуру погодив Національний банк України, що технічно завершило процес масштабного міжнародного конкурсного відбору», — сказано в повідомленні.

Мікаель Бьоркнерт планує зосередитися на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.

Що відомо про Мікаеля Бьоркнерта

Бьоркнерт є досвідченим банкіром з понад 25 річним досвідом у фінансовому та банківському секторі. Він обіймав керівні посади у таких компаніях як Swedbank, Bankgirot, SEB та Nasdaq, зосереджуючись на стратегічному управлінні, розробці цифрових послуг та впровадженні інновацій у банківській справі.

Раніше він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

У Swedbank Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

Перед тим, як приєднатися до Приватбанку, обіймав посаду голови GetSwish і Bankgirot (Швеція), а також члена правління Nasdaq (Nordic). Окрім того, він керував службою глобальних транзакцій у SEB Bank.

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