В Україні змінюється форма фіскальних чеків — Finance.ua

В Україні змінюється форма фіскальних чеків Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

В Україні змінюється форма фіскальних чеків

З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

До 1 березня 2025 року суб’єкти господарювання можуть використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, зареєстрованих у Держреєстрі РРО.

Інфографіка: ДПС

З розрахункових документів виключено такі реквізити:

номер ID-картки;

підпис касира;

підпис держателя електронного платіжного засобу.

Такі реквізити додали:

засіб оплати;

валюта розрахунку;

реквізити паспорта покупця при купівлі алкоголю та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі;

розширений вміст QR-коду для перевірки чека в Системі обліку РРО;

код автентифікації повідомлення (MAC) для РРО;

вага одиниці тютюнового виробу (для сигарил, тютюну та наборів), кількість тютюнових виробів у пачці, а також міцність та об’єм алкогольних напоїв у літрах (для duty-free магазинів);

сума решти.

До 1 березня 2025 року суб’єкти господарювання можуть використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, зареєстрованих у Держреєстрі РРО.

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Нагадаємо, раніше бізнес звертався до Міністерства фінансів України з проханням ще на 6 місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків. «Бізнес підтримує ініціативи, що допоможуть підвищити прозорість розрахунків, та виступає за конструктивний діалог між державою та бізнесом для ефективного впровадження змін», — заявляли в ЄБА.

Протягом 2024 року сумлінні платники податків додатково зареєстрували понад 101 тисячу РРО/ПРРО, що збільшило кількість фіскалізованих точок, де проводяться розрахунки за товари. Загалом в Україні вже зареєстровано понад 953 тисячі РРО/ПРРО.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) мають використовувати більшість фізичних осіб-підприємців. Якщо за законом ФОП повинен встановити пристрій, але не зробив цього, йому загрожує штрафна санкція. Проте деякі представники бізнесу звільненні від такого обов’язку.

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