Нові вимоги до фіскальних чеків: бізнес просить Мінфін продовжити перехідний період — Finance.ua

Нові вимоги до фіскальних чеків: бізнес просить Мінфін продовжити перехідний період Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Нові вимоги до фіскальних чеків: бізнес просить Мінфін продовжити перехідний період

Бізнес звернувся до Міністерства фінансів України з проханням ще на 6 місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації

включення до фіскальних чеків додаткових реквізитів для підвищення прозорості розрахункових операцій;

впровадження оновлених технічних стандартів для програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

«Бізнес підтримує ініціативи, що допоможуть підвищити прозорість розрахунків, та виступає за конструктивний діалог між державою та бізнесом для ефективного впровадження змін», — сказано в повідомленні.

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Тож компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації вітають рішення Міністерства фінансів України продовжити перехідний період для впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків до 1 березня 2025 року. Водночас розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення. Адже ритейлери стикаються з необхідністю:

перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках;

оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам;

інформування працівників і виробників ПЗ, зокрема іноземних партнерів;

проведення тестування та усунення помилок.

«З огляду на ці виклики Європейська Бізнес Асоціація закликає Міністерство фінансів подовжити перехідний період ще на 6 місяців. Це дозволить компаніям коректно оновити свої системи та програмне забезпечення, а також уникнути ризиків штрафів за несвоєчасне виконання вимог», — повідомили в ЄБА.

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