Мінфін продовжив перехід на нову форму фіскальних чеків — Finance.ua

Мінфін продовжив перехід на нову форму фіскальних чеків Сьогодні 09:48

Мінфін продовжив перехід на нову форму фіскальних чеків

Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Про це повідомляє Мінфін.

«До 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємства можуть добровільно перейти на нові форми фіскальних чеків до 1 березня, проте, це не обов’язково.

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Відповідні зміни внесено наказом від 30 грудня 2024 року № 674 до наказу № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13».

Відтермінування пов’язане з тривалою процедурою погодження та реєстрації наказу. Це надасть бізнесу більше часу для налаштування касових апаратів та програмних РРО за новими вимогами.

Відповідно до попереднього наказу, з 1 січня 2025 року підприємці мали забезпечити видачу розрахункових документів за новою формою. Для магазинів безмитної торгівлі передбачено особливі умови — протягом 3 місяців вони можуть видавати чеки за старою формою, але з обов’язковим зазначенням паспортних даних покупця та детальної інформації про алкогольні напої й тютюнові вироби.

Укрінформ За матеріалами:

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