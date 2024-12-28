Податкові зміни з 2025-го: що чекає на ФОПів — Finance.ua

Податкові зміни з 2025-го: що чекає на ФОПів Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Податкові зміни з 2025-го: що чекає на ФОПів

В Україні в 2025 році для ФОПів сплата ЄСВ стане обов’язком. Законом про Держбюджет передбачено збільшити на 2025 рік розмір максимальної бази зарплати для нарахування ЄСВ з 15 до 20 МЗП та призупинити дію воєнної пільги для ФОПів щодо сплати ЄСВ. Але, як і раніше, діятиме звільнення від сплати ЄСВ для окремих осіб.

Нині максимальна місячна сума доходу фізособи для нарахування ЄСВ — це 15 мінімальних зарплат. Тож за старими правилами з 1 січня 2025 року вона становила б 120 000 грн. За новими — вона становитиме 160 000 грн, тобто буде на 40 тисяч грн більша.

Нові правила визначення максимальної величини впливатимуть як на роботодавців, які сплачують ЄСВ за працівників, так і на ФОПів, які сплачують ЄСВ ще й за себе. Тобто всі роботодавці (і ФОПи-роботодавці у тому числі) нараховуватимуть ЄСВ у межах нової величини на зарплату своїх працівників незалежно від ставки ЄСВ. Ці зміни стосуються як тих працівників, яким встановлено ставку 22%, так і працівників — осіб з інвалідністю.

З січня 2025 року мінімальна місячна сума ЄСВ становитиме 1 760 грн, а максимальна — 35 200 грн. Для фізосіб-«загальників» та самозайнятих осіб діє окреме правило. Вони нараховують ЄСВ на суму доходу, отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). Звісно, що ЄСВ потрібно нараховувати у межах максимальної величини. А у разі відсутності доходу вони мають право за самостійним рішенням сплачувати ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний. Це передбачено п. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ.

Нині за нормами п. 9−19 розд. VIII Закону про ЄСВ ФОПи-«єдинники» (так само як ФОПи на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, і члени фермерського господарства) звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців.

Згідно з Законом про ЄСВ платники, які користуються цією пільгою, не заповнюють розрахунок єдиного внеску у складі декларації за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Що зміниться з 1 січня?

Згідно з п. 3 прикінцевих положень проєкту Держбюджету-2025 п. 9−19 розд. VIII Закону про ЄСВ передбачено зупинити дію на 2025 рік щодо цієї пільги для ФОПів.

Отже, загальної пільги, яка б звільняла всіх ФОПів від сплати ЄСВ на час війни, у 2025 році вже точно не буде. Вперше сплачувати ЄСВ доведеться за результатами І кварталу 2025 року. Проте деякі пільги залишаються.

Хто з ФОПів звільнятиметься від сплати ЄСВ у 2025 році?

ФОПи з тимчасово окупованих територій. У 2025 році норма п. 9−3 розділу VIII Закону про ЄСВ діятиме надалі. За нею платники єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України звільняються від виконання обов’язків, визначених статтею 6 Закону.

Тобто щодо ФОПів, які перебувають на ТОТ, правила щодо несплати та незвітування з ЄСВ у 2025 році діятимуть і надалі.

ФОПи-«загальники» без оподаткованого доходу. З 1 січня 2021 року ФОПи на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку. Це випливає з норми п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ.

Тобто якщо ФОП не отримав дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше від максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

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