У США призупинили розробку «мирного плану» щодо України, щоб узгодити позицію з Європою — Finance.ua
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У США призупинили розробку «мирного плану» щодо України, щоб узгодити позицію з Європою

Світ
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У США призупинили розробку «мирного плану» щодо України, щоб узгодити позицію з Європою
У США призупинили розробку «мирного плану» щодо України, щоб узгодити позицію з Європою
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.
Про це повідомляє The Telegraph.
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Зазначається, що спецпредставник президента США з питань України і росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками, перш ніж завершити план припинення війни. За його словами, він планує почути думки європейських дипломатів щодо «будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес».
Крім цього, Келлог пообіцяв провести переговори з прем’єр-міністрами й президентами країн — членів НАТО, що «має заспокоїти тих, хто побоюється, що Вашингтон заморозить переговори».
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Як кажуть у джерелах видання, США хочуть посилити позицію України у можливих переговорах з росією.
Нагадаємо, раніше спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що американський президент готовий подвоїти санкції США проти росії, щоб покласти край війні в Україні. За словами Келлога, санкції, що застосовуються до росії, «всього лише на трієчку» за шкалою від 1 до 10 того, наскільки болючим може бути економічний тиск.
Келлог також прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про різницю між заявленою та отриманою допомогою від Америки. Він уточнив, що значну частину з виділених коштів було витрачено на виробництво озброєнь у США, щоб надалі відправити їх в Україну.
За матеріалами:
Espreso.tv
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