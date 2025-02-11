У США призупинили розробку «мирного плану» щодо України, щоб узгодити позицію з Європою — Finance.ua

У США призупинили розробку «мирного плану» щодо України, щоб узгодити позицію з Європою Сьогодні 10:31 — Світ

У США призупинили розробку «мирного плану» щодо України, щоб узгодити позицію з Європою

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що спецпредставник президента США з питань України і росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками, перш ніж завершити план припинення війни. За його словами, він планує почути думки європейських дипломатів щодо «будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес».

Крім цього, Келлог пообіцяв провести переговори з прем’єр-міністрами й президентами країн — членів НАТО, що «має заспокоїти тих, хто побоюється, що Вашингтон заморозить переговори».

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Як кажуть у джерелах видання, США хочуть посилити позицію України у можливих переговорах з росією.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив , що американський президент готовий подвоїти санкції США проти росії, щоб покласти край війні в Україні. За словами Келлога, санкції, що застосовуються до росії, «всього лише на трієчку» за шкалою від 1 до 10 того, наскільки болючим може бути економічний тиск.

Келлог також прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про різницю між заявленою та отриманою допомогою від Америки. Він уточнив, що значну частину з виділених коштів було витрачено на виробництво озброєнь у США, щоб надалі відправити їх в Україну.

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