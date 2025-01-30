Президент ПАРЄ: ми зараз на третьому етапі війни в Україні — Finance.ua

Президент ПАРЄ: ми зараз на третьому етапі війни в Україні Сьогодні 12:21

Необхідно зрозуміти, що війна має багато етапів. Війна в Україні наразі перебуває на третьому етапі, люди вже звикли до неї.

Про це заявив президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, перший етап війни — це шок, в якому всі перебувають, а другий — це реакція на війну.

«Ми хочемо реагувати і ми агресивні в цій реакції, ми робимо це добре, тому що це війна. Але мене найбільше турбує третій етап, і це те, про що я говорив більшості моїх колег з України — люди починають вважати це нормальним. Коли люди думають, що це нормально, вони починають не цікавитися. І ми це бачили. Перші дні, перші тижні, перші місяці це (війна, — ред.) було на перших шпальтах в новинах. Але потім іноді ми не можемо знайти, що відбувається в Україні. А війна триває», — заявив Русопулос.

Він зауважив, що зараз люди у світі дізнаються щось нове про війну в Україні лише тоді, коли уряд певної країни вирішує дати Україні якесь обладнання, якусь амуніцію.

«А потім у нас з’являються якісь противники цього рішення, які агресивно налаштовані, мовляв, чому ми беремо участь у війні і т.д. і т.п. А потім приходить пан Трамп, і все знову стає головним пріоритетом ЗМІ, тому що їм цікаво, що буде після обрання пана Трампа, чи буде він відігравати вирішальну роль у припиненні цієї війни і т.д. Тож я не знаю, чи відповів на ваше запитання, але це глобальне уявлення про те, що я думаю про Європу, яка, навіть якщо вона слабша, ніж у минулому, може відігравати певну роль», — зазначив президент ПАРЄ.

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