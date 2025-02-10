Келлог назвав суму американської допомоги Україні — Finance.ua
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Келлог назвав суму американської допомоги Україні

Казна та Політика
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Келлог назвав суму американської допомоги Україні
Келлог назвав суму американської допомоги Україні
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог з питань України і росії прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про різницю між заявленою та отриманою допомогою від Америки.
Відповідний коментар він зробив напередодні для телеканалу Newsmax.
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Так, у Келлога попросили прокоментувати заяву Зеленського про те, що Україна отримала від США військову і фінансову допомогу на 76,5 млрд доларів, хоча американська влада виділяла для цього 177 млрд доларів.
«Ми теж ламаємо голову. Сполучені Штати Америки, американський народ, громадяни, надали Україні понад 174 млрд доларів. І ми поставили генеральних інспекторів на місцях в Україні і тут, щоб відстежувати ці гроші. Тож ми добре знаємо, куди вони йдуть», — запевнив Келлог.
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Він уточнив, що значну частину з виділених коштів було витрачено на виробництво озброєнь у США, щоб надалі відправити їх в Україну.
«Тож якщо він (Зеленський. — Ред.) думає, що всі 174 млрд доларів лежать у банку в Україні, то, звісно, ми поповнюватимемо запаси. Звісно, ми нарощуватимемо наші запаси, і саме тому ми маємо купувати (озброєння. — Ред.) тут, у США», — пояснив спецпредставник президента США.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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