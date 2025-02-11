Україна отримає черговий грант від Японії — Finance.ua

Україна отримає черговий грант від Японії Сьогодні 15:35 — Казна та Політика

Україна отримає черговий грант від Японії

Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом майже $58 млн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для нашого відновлення. Затверджуємо проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн, або близько 58 млн доларів», — сказав Шмигаль.

Читайте також Україна отримає кредит від Японії на $3 мільярди за рахунок активів рф

За словами прем’єра, це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.

«Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку», — додав він.

Нагадаємо, 10 січня уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти росії через її вторгнення в Україну. Обмеження також торкнулися Північної Кореї та Китаю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.