Україна отримає черговий грант від Японії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримає черговий грант від Японії

Казна та Політика
29
Україна отримає черговий грант від Японії
Україна отримає черговий грант від Японії
Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом майже $58 млн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
«Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для нашого відновлення. Затверджуємо проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн, або близько 58 млн доларів», — сказав Шмигаль.
Читайте також
За словами прем’єра, це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.
«Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку», — додав він.
Нагадаємо, 10 січня уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти росії через її вторгнення в Україну. Обмеження також торкнулися Північної Кореї та Китаю.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.