Україна отримає кредит від Японії на $3 мільярди за рахунок активів рф — Finance.ua

Україна отримає кредит від Японії на $3 мільярди за рахунок активів рф Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

Україна отримає кредит від Японії на $3 мільярди за рахунок активів рф

Японія виділила Україні $3 млрд у рамках ініціативи G7 щодо кредиту на загальну суму $50 млрд. Кредит погашатимуть з доходів від заморожених російських активів.

Про це заявив президент України.

Читайте також Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Володимир Зеленський провів зустріч із новим міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю.

Глава держави відзначив символічність того, що перший закордонний візит японського дипломата після призначення нового уряду відбувся саме до України.

Президент також висловив вдячність за виділення $3 млрд у рамках рішення G7, що стане важливим внеском у підтримку України в умовах війни та відновлення енергосектору.

«Дякую за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за передання нового пакету документів допомоги нашому енергосектору», — написав Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.