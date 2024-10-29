Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф — Finance.ua

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Японія виділить Україні фінансову допомогу на понад 3 млрд доларів в рамках кредиту G7, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомляє Nikkei.

Як повідомляє видання, Україна отримає від Японії 471,9 млрд єн (3,09 млрд доларів) із загальної суми в 50 млрд доларів за програмою, розробленою країнами G7.

Кредит надасть Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку.

Також зазначається, що Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у військових цілях.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» (G7) мають намір надати Україні кредит на 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів росії до кінця 2024 року.

23 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення про передачу Україні до 35 млрд євро в рамках кредиту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.