День финансов: крупнейшие оборонные бюджеты, санкции Канады против рф, средняя зарплата в Украине — Finance.ua

День финансов: крупнейшие оборонные бюджеты, санкции Канады против рф, средняя зарплата в Украине Сегодня 17:32

В понедельник, 3 марта, Finance.ua в новом материале рассказывает о размерах налогов для физических лиц-предпринимателей.

Крупнейшие оборонные бюджеты. В 2024 году США В 2024 году США израсходовали на свой оборонный бюджет почти 1 триллион долларов, что равно 3,4% ВВП. В то же время члены НАТО в Европе и Канаде тратили на оборону в среднем 2% ВВП.

NASAMS планирует создать предприятие в Украине. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, занимающаяся выпуском боеприпасов для систем ПВО NASAMS, планирует создать совместное производство в Украине.

При этом Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине.

В то же время Зеленский рассказал, что будет в случае прекращения огня без гарантий безопасности.

А вот путин не может позволить себе мир, потому что экономика рф зависит от войны, — об этом пишет The Telegraph.

Канада расширила санкции против россии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита в Лондоне Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита в Лондоне объявил о введении новых санкций против рф в ответ на ее длительную агрессию против Украины.

Электронные направления на ВВК в Резерв+. Электронные Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК.

Украинцы жалуются на двойные курсы доллара. В Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступили жалобы от граждан по поводу двойных курсов обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. После проверки обращений оказалось, что жалобы подтвердились. Об этом В Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступили жалобы от граждан по поводу двойных курсов обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. После проверки обращений оказалось, что жалобы подтвердились. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Покупать американскую валюту не так выгодно, как вкладываться в облигации — такое мнение высказал эксперт.

Кстати предлагаем вам традиционный прогноз курса валют на неделю — с 3 по 7 марта — от финансового аналитика Алексея Козырева.

Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка». Прием заявок на выплаты по программе «Зимова єПідтримка» завершился. Прием заявок на выплаты по программе «Зимова єПідтримка» завершился. 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен пособия через Дію, отделения банков-партнеров и Укрпочту в течение трех зимних месяцев, на протяжении которых продолжалась программа.

Внешняя помощь Украине без США в 2025 году. На 2025 год потребность Украины во внешнем финансировании — на уровне 42 млрд долларов. Об этом На 2025 год потребность Украины во внешнем финансировании — на уровне 42 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Средняя зарплата в Украине достигла 535 долларов. В 2024 году средняя В 2024 году средняя заработная плата в Украине достигла 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. Это существенно превышает уровень инфляции в прошлом году, составлявший 6,5%.

Кстати, криптовалюта уже несколько лет остается одним из самых интересных инвестиционных инструментов для украинцев. Вместе с тем, для многих этот инструмент- один из самых непонятных. Обновленный воркшоп от Академии Минфин «Криптопрорыв 2.0.» поможет подробнее разобраться в этом вопросе как новичкам, так и углубить знания профессиональных инвесторов.

Кому из украинцев нужно обновить свои данные в Польше? По официальным данным МВД, по состоянию на декабрь 2024 года на территории Польши По официальным данным МВД, по состоянию на декабрь 2024 года на территории Польши находилось более 1,5 миллиона граждан Украины, из них почти 980 тысяч военных беженцев. Однако в ведомстве отмечают, что реальное количество украинцев в стране значительно меньше.

Стало известно, сколько банковских счетов есть у украинцев в польских банках.

Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев. Решением правительства Испании срок действия карт иностранца для тех, кто получил временную защиту из-за войны в Украине, Решением правительства Испании срок действия карт иностранца для тех, кто получил временную защиту из-за войны в Украине, продлен до 4 марта 2026 года.

В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям. УЗ в начале марта УЗ в начале марта назначила дополнительные поезда на популярные среди украинцев туристические направления — в Киев, Одессу, Львов и Трускавец. Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.

Также «Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд.

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