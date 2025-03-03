У яких країн найбільші оборонні бюджети (інфографіка) — Finance.ua

У яких країн найбільші оборонні бюджети (інфографіка) Сьогодні 16:05

У яких країн найбільші оборонні бюджети (інфографіка)

У 2024 році США витратили на свій оборонний бюджет майже 1 трильйон доларів, що дорівнює 3,4% ВВП.

Натомість члени НАТО в Європі та Канаді витрачали на оборону в середньому 2% ВВП. Тоді як оборонні бюджети НАТО скоротилися з часів холодної війни, військові витрати росії з 2000 року зросли на 227%, а витрати Китаю різко зросли на 566%.

На графіку показано 15 найбільших оборонних бюджетів у 2024 році на основі даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень , пише visualcapitalist.com

США витрачають стільки, скільки наступні 12 найбільших оборонних бюджетів разом узяті.

Сьогодні лише п’ять основних підрядників отримують 86% витрат Пентагону в порівнянні з 51 підрядником, яким виділялося 6% витрат на оборону наприкінці холодної війни. Можна стверджувати, що ця концентрація сприяла надмірним витратам і нижчому зростанню продуктивності.

В епоху всього нового адміністрація Трампа звільнила частину вищого керівництва в армії, флоті, береговій охороні та авіації. Старших юристів також несподівано звільнили. Загалом Пентагон може скоротити 8% свого персоналу.

На другому місці Китай з оборонним бюджетом у 235 мільярдів доларів. Проте за паритетом купівельної спроможності він становить 477 мільярдів доларів з поправкою на нижчі витрати в Китаї. Загалом військова модернізація країни включає 600 діючих ядерних боєголовок, які, за прогнозами, досягнуть 1000 до 2030 року, оскільки країна все більше зосереджується на возз’єднанні з Тайванем.

росія має третій за величиною оборонний бюджет у світі — 146 мільярдів доларів, що становить 6% національного доходу країни — це найвища частка з часів холодної війни. Як і в Китаї, ця цифра набагато вища за реальною купівельною спроможністю і досягає 461 мільярда доларів.

Сьогодні російський ядерний арсенал конкурує з ядерним арсеналом США з 5000 боєголовками, незважаючи на те, що це економіка середнього розміру.

У ЄС обговорюють три шляхи для пошуку сотень мільярдів євро на оборону. У рамках найбільшої безпекової ініціативи в Європейському Союзі з часів холодної війни, блок прагне знайти сотні мільярдів євро додаткового фінансування на оборону.

Водночас у Німеччині обговорюють способи обійти обмеження на державні запозичення, щоб вивільнити ресурси для створення фонду для посилення оборони та допомоги Україні.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори із соціал-демократами, щоб якнайшвидше затвердити спеціальні витрати на оборону в розмірі 200 мільярдів євро.

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