Скільки українців скористалися програмою «Зимова єПідтримка» — Finance.ua

Скільки українців скористалися програмою «Зимова єПідтримка» Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Скільки українців скористалися програмою «Зимова єПідтримка»

Приймання заявок на виплати за програмою «Зимова єПідтримка» завершилося. 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма.

Про це пише Міністерство економіки України.

«Зимова єПідтримка» допомогла мільйонам українців пройти цю зиму. Кожен, хто потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 гривень для себе та своїх дітей. Держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у Дії та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій, отримали допомогу через Укрпошту.

Люди використали ці кошти на оплату комунальних послуг, ліки, зв’язок та інші послуги. Частина коштів пішла на благодійність та підтримку наших захисників. Виплати ще тривають. Усі заявки, подані до кінця доби 28 лютого, будуть опрацьовані. Використати кошти можна до кінця 2025 року", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Зимова єПідтримка» стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України. Найбільшу кількість заявок українці подали через Дію.

Як українці отримували допомогу

12,7 млн за прямими заявками:

Дія — 12 млн

Банки-партнери — 577 тис.

Укрпошта — 130 тис.

1,7 млн через Укрпошту за списками Мінсоцполітики:

Пенсіонери

Люди з інвалідністю

Мешканці прифронтових територій

На що найчастіше витрачали отримані кошти

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

• Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)

• Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн

• Заклади харчування — 443 млн грн

• Ліки — 237 млн грн

• Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн

• Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн

• Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн

• Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн

• Театри і кінотеатри — 80 млн грн

• Поштові послуги — 61 млн грн

Що далі?

Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуються і триватимуть, поки всі заявки не будуть опрацьовані.

Кошти не оподатковуються і не впливають на призначення субсидій. Використати кошти можна до кінця 2025 року.

На що можна витратити кошти

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі — перелік доступний на сайті

Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Треба гроші — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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