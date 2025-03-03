Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує створити підприємство в Україні — Finance.ua
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Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує створити підприємство в Україні

Фондовий ринок
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Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує створити підприємство в Україні
Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує створити підприємство в Україні
Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, планує створити спільне виробництво в Україні.
Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі в інтервʼю Euractiv.
«Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців», — розповів Лі.
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Президент компанії розповів, що Кongsberg хоче використати потужність української промисловості і у довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться.
«Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО», — зазначив Лі.
Нагадаємо, для заводу з виробництва безпілотників турецької компанії Baykar, який будують в Україні, вже замовили техніку та обладнання. Майбутні працівники наразі проходять підготовку у Туреччині. Наразі 20 студентів Київського авіаційного інституту та 14 співробітників навчаються на базі Baykar. Програма розрахована мінімум на 9 місяців, і протягом навчання додатково прибуватиме нова група людей.
За матеріалами:
Економічна Правда
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