Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев вимагає дій від НБУ та поліції — Finance.ua

Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев вимагає дій від НБУ та поліції Сьогодні 15:04 — Кримінал

Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев вимагає дій від НБУ та поліції

До Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надійшли скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Після перевірки звернень виявилось, що скарги підтвердились.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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«До Комітету надійшли звернення громадян, які скаржаться на різні курси обміну долара залежно від року його випуску. Ми перевірили ці звернення і підтверджуємо: аферисти знову активізувалися, намагаючись заробити додаткову маржу за рахунок громадян», — зазначив Гетманцев.

Він також звернув увагу на те, що правоохоронці не помічають нелегальних обмінників, навіть тих, які мають яскраві рекламні вивіски.

«Поліція в даному випадку фактично сприяє розвитку бізнесу, який не сплачує податки та не приносить жодних надходжень до бюджету», — підкреслив народний депутат.

Він додав, що Комітет виокремлює дві проблеми: зловживання легальних обмінників та роботу нелегальних.

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«Ми звертаємось до Національного банку України та Національної поліції з проханням провести перевірки відповідно до законодавства та вжити негайних заходів щодо порушників. Закликаю громадян, які стикаються з різними курсами обміну на одну валюту, фотографувати та надсилати ці зображення до Комітету (м. Київ, вул. Грушевського, 5), а також до НБУ та Нацполу», — додав Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк повідомляв , що тема обміну так званих старих доларів знову з’явилася на радарах. Наразі Нацбанк отримує в середньому за місяць не більше 10 звернень зі скаргами, пов’язаними з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їх емісії. Водночас проблема, яка знову з’явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців.

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