путін не може дозволити собі мир, бо економіка рф залежить від війни, — The Telegraph — Finance.ua
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путін не може дозволити собі мир, бо економіка рф залежить від війни, — The Telegraph

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Президент США Дональд Трамп розпочав місію з перезавантаження відносин із росією, пообіцявши, що російський диктатор володимир путін дотримуватиметься умов мирної угоди, у разі її підписання. Проте економіка рф безпосередньо залежить від війни в Україні, пише The Telegraph.
Зазначається, що російська економіка сильно постраждала через повномасштабне вторгнення в Україну, на яке москві доводиться витрачати величезні суми грошей. Ситуацію погіршують західні санкції, брак робочої сили, висока інфляція і рекордні процентні ставки.
У виданні підкреслили, що парадокс полягає в тому, що єдиним рушієм зростання російської економіки в цей же час залишається продовження бойових дій. Ба більше, націоналістична антизахідна пропаганда стала основою влади путіна, через що він не збирається завершувати війну.
«путін не хоче миру і не збирається миритися. Він насолоджується війною. Це жахливо. Але він не хоче припиняти війну», — сказав журналістам професор Массачусетського технологічного інституту та екс-головний економіст МВФ Саймон Джонсон.
Трамп упевнений у тому, що налагодження економічних зв’язків з Україною буде достатнім для стримування майбутнього конфлікту. Проте Джонсон вважає, що мирна угода не змусить путіна відмовитися від своїх імперіалістичних амбіцій.
«Трамп сильно обманює путіна. Трамп хоче швидкої перемоги. Він хоче тріумфу і шоу, і путін збирається йому підіграти. Його розігрують», — пояснив він.
Співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр поділився, що військова економіка зараз становить від 8% до 10% ВВП росії.
За матеріалами:
УНІАН
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