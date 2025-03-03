Купувати американську валюту не так вигідно, як вкладатися в облігації — експерт Сьогодні 13:03 — Валюта

Купувати американську валюту не так вигідно, як вкладатися в облігації — експерт

Українці останнім часом спостерігають невеликі коливання курсу валют , але середньорічний курс закладено на рівні 45 гривень за долар. Експерти вважають, що в таких умовах купувати американську валюту не так вигідно, як вкладатися в облігації внутрішніх державних позик.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі зазначив, що «рік закінчуватиметься на курсі 46 гривень за долар, можливо, трохи більше». Таким чином, якщо просто тримати валюту вдома або покласти в банк під 5% річних, то максимальний прибуток становитиме 10%, а ОВДП — 16−17% чистими.

«Вкладення грошей в ОВДП буде вигіднішим, тому що вам валюта дасть у кращому разі 10% у перерахунку на гривні, а ОВДП чистими дасть 16%. Тому порада для українців на 2025 рік саме така. Що буде у 2026-му році, на сьогоднішній момент ніхто не знає», — зазначив експерт.

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При цьому він вказав, що найближчим часом українцям не варто побоюватися значних змін на валютному ринку.

«Усе буде більш-менш прогнозовано», — підсумував економіст.

УНІАН За матеріалами:

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