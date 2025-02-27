Прогноз курсу євро та долара найближчими днями (думка експерта) — Finance.ua

Прогноз курсу євро та долара найближчими днями (думка експерта) Сьогодні 12:00 — Валюта

Прогноз курсу євро та долара найближчими днями (думка експерта)

Кипіння риторики на вищих рівнях із боку США, Європи, України, Китаю та росії суттєве і, головне, швидко впливатиме на поведінку всіх ринків. У тому числі — світового валютного ринку, ринків нафти та золота. А це миттєво змінюватиме розклади за ключовими валютами, у тому числі — позначатиметься на курсі долара та євро щодо гривні.

Читайте також Курс долара на найближчий час — прогноз ICU

Ринки перебувають у дуже знервованому стані і «не вірять» у швидку розв’язку основних воєнних конфліктів в Україні та на Близькому Сході. Це добре видно з поведінки золота. Висока вартість і періодичні злети його котирувань до мети, яка ще недавно вважалася недосяжною, — $3 000/унція, — кажуть саме про збереження значних геополітичних та воєнних ризиків.

Про це розповів фінасовий аналітик Олексій Козирєв.

Нацбанку доведеться активніше проводити свої інтервенції з продажу долара на торгах для згладжування курсових коливань за курсом американської валюти. За моїми прогнозами, цього тижня НБУ витратить на це зі своїх резервів від $560 млн до $890 млн.

Поведінка готівкового ринку повністю відображатиме ситуацію на міжбанку, але зі стриманішою реакцією на події, що відбуваються на світових валютних ринках. Тобто обмінники реагуватимуть на стрибки курсу долара та євро на зовнішніх майданчиках та коригуватимуть свої цінники протягом дня, але без особливого «фанатизму».

Читайте також НБУ пояснив, чому зміна курсу гривні не вирішить проблему дефіциту валюти

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — від 20 до 35 копійок. Якщо волатильність пари євро/долар на міжнародних майданчиках посилиться, то як український міжбанк, так і готівковий ринок оперативно реагуватимуть на це зміною своїх котирувань протягом дня. Причому основна частина швидких стрибків курсів долара та євро припадатиме саме на міжбанк, а готівковий ринок буде менш імпульсивним.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,15 грн, а в від 41,30 до 42,05 грн. в банках перебуватиме в межах коридору, а в обмінниках фінкомпаній — в межах

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42,70 до 44,30 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,00 до 44,25 грн.

До речі, зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.