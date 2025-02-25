Курс долара на найближчий час — прогноз ICU Сьогодні 13:34 — Валюта

Курс долара на найближчий час — прогноз ICU

Національний банк Україні поки що не налаштований підвищувати курс долара навіть в ситуації, коли структурний дефіцит валюти на ринку суттєво зріс.

Про це повідомляє в тижневому огляді інвесткомпанія ICU

Як зазначається в огляді, НБУ минулого тижня майже подвоїв інтервенції, щоб задовольнити збільшений попит на іноземну валюту, але це мало дуже обмежений вплив на курс гривні

Аналітики вважають, що різке зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку від клієнтів банків (юросіб), імовірно, було обумовлене купівлею значних обсягів валюти державними установами. Це могли бути оплати за оборонними контрактами або для закупівлі газу.

«Тож ми припускаємо, що такий стрибок купівлі валюти у вівторок був ситуативним і цей фактор не буде регулярним», — йдеться в огляді.

Проте й без урахування одноразового фактору попит на валюту залишався достатньо високим.

«Минулий тиждень показав, що НБУ поки що не налаштований послаблювати курс гривні навіть у ситуації, коли на валютному ринку різко ситуативно зростають дисбаланси», — вважають аналітики.

Нагадаємо, за даними НБУ, структурний дефіцит валюти зріс минулого тижня. Національний банк збільшив продажі з резервів до максимуму з початку року.

НБУ протягом тижня 17−21 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,191 млрд доларів. Це на 77,8% більше, ніж протягом попереднього тижня 10−14 лютого — 670,10 млн доларів. Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 6,066 млрд доларів.

Попри це минулого тижня НБУ знизив курс долара до гривні на 3 копійки — з 41,62 до 41,59. Курс піднімався протягом тижня 41,73 грн/долар, але наприкінці впав. Курс нижчий, ніж максимум на початку січня — 42,28 грн/долар.

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