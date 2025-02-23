Курс долара у 2025 році зростатиме, проте без різких стрибків: прогноз експерта — Finance.ua

Курс долара у 2025 році зростатиме, проте без різких стрибків: прогноз експерта Сьогодні 08:12 — Валюта

Курс долара у 2025 році зростатиме, проте без різких стрибків: прогноз експерта, Фото: freepik

Хоча прогнози свідчать, що у 2025 році курс долара сягне нової відмітки, не варто очікувати різких коливань. Передбачається, що тактика росту буде, як і торік.

Про це розповів банкір Сергій Мамедов.

Яким буде курс долара

За його словами, наразі Нацбанк залишається основним гравцем на валютному ринку, тому цілком природно, що прогноз регулятора може бути ключовим для розуміння ситуації та курсових графіків.

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Мамедов додає, що цей прогноз також враховано й у проєкт держбюджету на 2025 рік. Тобто можна констатувати, що середньозважений курс долара США у 2025 році становитиме 45 гривень за долар.

«Ми припускаємо, що курсова динаміка буде де в чому схожою на рік минулий: періоди курсового „затишшя“ змінюватимуться періодами зростання і навпаки», — сказав він.

Мамедов заспокоює: курсові зміни не будуть ані рвучкими, ані зненацька, а ситуація на ринку залежатиме від стратегії Нацбанку, яка буде спрямована на досягнення рівноваги між попитом та пропозицією.

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«Будь-які курсові зміни будуть підпорядковані низці економічних, геополітичних та воєнних чинників. Наприклад, згідно з офіційними даними, протягом року Україна потребуватиме понад 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги, яка піде переважно на покриття видатків бюджету», — додає банкір.

Наразі така сума вже підтверджена міжнародними партнерами, але досі невідомо, коли закінчиться війна та на яких умовах.

Отже, прогноз курсу долара завжди виносить за дужки низку різних обставин, які можуть вплинути на валютний ринок.

Довідка Finance.ua:

наприкінці минулого року обсяг продажу валюти Національним банком оновив історичний рекорд та загалом за підсумками року був вищим, ніж у 2023 році.

голова НБУ Пишний заявив, що історично головною валютою для України залишався долар США, однак у контексті євроінтеграції та активізації економічних відносин із ЄС роль євро зростає, що може стати підставою для відповідних змін у майбутньому;

перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла раніше, що євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.

Телеканал 24 За матеріалами:

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