Євро замість долара: чи змінить НБУ головну іноземну валюту для Україні — Finance.ua

Євро замість долара: чи змінить НБУ головну іноземну валюту для Україні
Наразі питання зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро перебуває на стадії обговорення. Остаточного рішення ще не ухвалено.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.
Як зазначив Пишний, йдеться не про фіксацію гривні до євро чи долара, а про вибір основної валюти, яка відіграє ключову роль у валютних операціях НБУ та впливає на курсоутворення гривні щодо інших валют.
Голова НБУ пояснив, що історично головною валютою для України залишався долар США, однак у контексті євроінтеграції та активізації економічних відносин із ЄС роль євро зростає, що може стати підставою для відповідних змін у майбутньому.
«Чи готові ми зараз анонсувати таке рішення? Ні. Такого рішення наразі на столі немає. Це питання перспективи. Ми постійно аналізуємо ситуацію, дивимося на неї з усіх точок зору. Профільний департамент обговорює це питання з ринком. Але не можна казати, що завтра щось відбудеться і така зміна курсоутворюючої валюти стане фактом», — сказав Пишний.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, головною курсоутворюючою валютою в Україні залишається долар. Валютна структура угод на валютному ринку підтверджує цей статус.
- Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла раніше, що євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.
- Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року.
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