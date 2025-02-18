Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара — Finance.ua

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Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара

Валюта
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Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара
Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Курс перевищить 45 гривень.
Про це повідомляє НБУ.
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За інформацією НБУ, фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,19 грн/долар. У грудні 2024 року вони чекали на курс 44,83 грн/долар.
Банкіри очікують, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень — 44,92 грн/долар.
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Крім того, населення України в січні очікувало курс 44,53 грн/долар. Грудневий прогноз — 44,11 грн/долар.
Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад).
Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара
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Наприкінці минулого року обсяг продажу валюти Національним банком оновив історичний рекорд та загалом за підсумками року був вищим, ніж у 2023 році. У грудні 2024 — на початку січня 2025 року НБУ збільшив валютні інтервенції через сезонний чинник.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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