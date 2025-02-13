Прогноз курсу: чому євро залишиться головним порушником спокою — думка експерта Сьогодні 11:00 — Валюта

Прогноз курсу: чому євро залишиться головним порушником спокою — думка експерта

Як повідомляє фінасовий екперт Олексій Козирєв, цього тижня буде декілька подій, які суттєво вплинуть на поведінку всього українського валютного ринку.

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На тлі зростання товарообігу з ЄС значні коливання євро щодо гривні будуть поганою новиною для українського бізнесу, НБУ та уряду. Щоб не залежати від цього чинника і не спровокувати ще більшого розгулу внутрішніх цін на імпорт, Нацбанку доведеться все більше уваги приділяти внутрішньому згладжуванню коливань на нашому ринку, тепер не лише за доларом, але й за євро.

Серед внутрішніх чинників, які вплинуть на поведінку та настрої учасників нашого валютного ринку цього тижня, варто зазначити:

Наближення періоду податкових платежів у бізнесу. Кошти, одержані компаніями за розрахунками з бюджетом наприкінці 2024 року, вже повністю ними витрачені, а на ринку спостерігається певний спад купівельної активності населення. Це означає, що особливого запасу вільної гривневої ліквідності бізнес у вигляді залишків торгового виторгу зараз не має. У поточній ситуації це є позитивним чинником для нацвалюти, оскільки зменшує тиск на її курс на міжбанку.

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НБУ продовжить бути присутніми на торгах і періодично проводити інтервенції з продажу долара для підтримки курсу гривні, але обсяги таких вливань не будуть значними. За моїми прогнозами, цього тижня Нацбанк витратить на це із резервів від $540 млн до $780 млн.

З огляду на вихідний у США 17 лютого, активність цього тижня на міжбанку буде досить рівномірною, без звичайного для ринку її зниження у п’ятницю 14 лютого. Я прогнозую за системою Блумберг щоденний обсяг операцій на торгах у межах від $165 млн до $240 млн.

Активність населення щодо купівлі валюти. Тут ситуація цього тижня особливо не зміниться: громадяни продовжать більше купувати валюту, аніж її здавати. Останні дані НБУ (навіть у період просідання цінників обмінників та міжбанку) доводять збереження цієї тенденції.

Активне скуповування громадянами валюти в касах банків на картки в межах обмежень Нацбанку (щомісячно до 50 тис. грн в еквіваленті) і на валютні депозити (до 200 тис. грн в еквіваленті) змушує потім банки відкуповувати валюту на власну валютну позицію на міжбанку. Це створює додатковий тиск на курс гривні як на торгах, так і на готівковому ринку.

Наразі щоденне перевищення купівлі валюти над її здаванням становить, лише за даними Нацбанку, не менше ніж $50 млн (див. таблицю НБУ) або близько $1 млрд у робочі дні місяця. І оскільки на міжбанку головний продавець — це НБУ, саме йому доводиться під час інтервенцій закривати основний попит із боку банків на вирівнювання їхньої власної валютної позиції під валютообмінні операції клієнтів-фізособ.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 40 копійок. Як і останнім часом, у разі суттєвих коливань курсу євро на міжнародному ринку, і, відповідно, на нашому міжбанку, готівковий ринок оперативно реагуватиме на це частою зміною своїх котирувань протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,30 до 41,90 грн.

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