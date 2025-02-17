Рекордний продаж валюти Нацбанком: регулятор пояснив, що відбувалось на валютному ринку в 2024 — Finance.ua

Рекордний продаж валюти Нацбанком: регулятор пояснив, що відбувалось на валютному ринку в 2024 Сьогодні 09:01 — Валюта

Рекордний продаж валюти Нацбанком: регулятор пояснив, що відбувалось на валютному ринку в 2024, freepik

Наприкінці минулого року обсяг продажу валюти Національним банком оновив історичний рекорд та загалом за підсумками року був вищим, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Причина збільшення валютних інтервенцій

У грудні 2024 — на початку січня 2025 року НБУ збільшив валютні інтервенції через сезонний чинник.

«Саме наприкінці року зростають бюджетні видатки та операції бізнесу — це відбувається з року в рік. У грудні минулого року видатки бюджету були в 1,5 раза більшими, ніж у листопаді — рекордні 707 млрд грн. Витрачена урядом гривня частково потрапляє на валютний ринок, адже Україна має значні потреби в імпорті товарів та зброї», — пояснює регулятор.

У другій половині січня чистий попит на валюту зменшився, адже тиск з боку сезонного зростання видатків вичерпався, а пропозиція валюти зросла. Як результат, гривня зміцнилася, а інтервенції НБУ з продажу валюти скоротилися.

Чому видатки бюджету «тиснуть» на валютний ринок

Отриману від партнерів валюту уряд напряму обмінює в НБУ на національну валюту. Гривня потрапляє в економіку через фінансування видатків бюджету, а валюта залишається в міжнародних резервах НБУ.

Міжнародна допомога є важливою, тому що в умовах війни видатки бюджету зросли більш ніж удвічі, а власних ресурсів для їх покриття Україні не вистачає. Але через вищі видатки уряду, які фінансуються «новими» грошима, на валютному ринку України є структурний дефіцит іноземної валюти. Його покриває НБУ, продаючи валюту з міжнародних резервів, які поповнюються завдяки валюті від зовнішньої допомоги.

Для прикладу, в грудні 2024 року Україна отримала від міжнародних партнерів близько 9,5 млрд дол. США, які значною мірою використав уряд для фінансування видатків бюджету. Щоб покрити структурний дефіцит валюти на ринку та згладити курсові коливання, НБУ в грудні продав 5,3 млрд дол. США.

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«Завдяки активній участі НБУ тиск рекордних видатків бюджету на курс був обмеженим — гривня послабилася до долара лише на 1%, до євро — не змінилася (бо долар до євро зміцнився). А НБУ зміг наростити міжнародні резерви до рекордного рівня», — пояснили в Нацбанку.

Чому загалом у 2024 році НБУ продав більше валюти, ніж у 2023 році

Обсяг валютних інтервенцій НБУ прямо корелює з видатками держбюджету та потребами країни в імпорті. Видатки загального фонду бюджету минулого року зросли на 15%, а імпорт товарів на 8%. Відповідно зріс і чистий продаж валюти НБУ.

До того ж до середини 2024 року НБУ на тлі сповільнення інфляції активно знижував облікову ставку. Якщо у 2023 році середньорічна облікова ставка становила 22,4%, то у 2024 році — 13,7%. Гривневі активи залишилися привабливими, однак не настільки, як у 2023 році, що спричинило додатковий попит на валюту. Водночас пом’якшення процентної політики підтримало заходи НБУ для розвитку кредитування.

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Також у 2024 році НБУ суттєво послабив валютні обмеження для бізнесу. Це підтримало роботу підприємств, але також спричинило певне зростання попиту на валюту

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