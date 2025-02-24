НБУ пояснив, чому зміна курсу гривні не вирішить проблему дефіциту валюти — Finance.ua

НБУ пояснив, чому зміна курсу гривні не вирішить проблему дефіциту валюти Сьогодні 09:12 — Валюта

НБУ пояснив, чому зміна курсу гривні не вирішить проблему дефіциту валюти

Зміна курсу гривні не здатна усунути структурний дефіцит валюти в країні.

Про це повідомили у Національному банку України.

«Чи може зміна курсу гривні прибрати проблему зі структурним дефіцитом валюти? За поточних умов — ні. Тому НБУ обрав курсовий режим, який дає змогу валютному ринку нормально працювати в таких умовах», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в НБУ, перша причина цьому — більш ніж дворазове зростання бюджетних видатків через війну.

А друга — суттєві потреби країни в імпорті через руйнування виробництв та оборонні закупівлі.

«Курс не може вирішити виклики бюджету. Що ж стосується експорту та імпорту, то вплив зміни курсу на стимулювання першого та дестимулювання другого суттєво послабився», — зазначається у дописі.

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Зокрема, як повідомляється, основу експорту і надалі формують сировинні товари, насамперед продовольчі, тому частка експорту, на яку зміна курсу впливає суттєво, залишилася низькою. Задля збільшення експорту, потрібне передусім відновлення виробничого потенціалу та зменшення безпекових ризиків.

Водночас, ситуація з імпортом наразі змінилася.

«Та частка імпорту, що сильно залежить від зміни курсу, скоротилася в 1,5 раза, а нееластичного імпорту — зросла в 1,7 раза. Імпорт є значним як через оборонні закупівлі, так і через те, що багато товарів та послуг, потрібних для виробництва, сьогодні імпортують. Це — енергетичні товари, добрива, транспортні послуги (зокрема робота морського коридору). До того ж через масштабну міграцію суттєво зросли витрати українців за кордоном», — пише НБУ.

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