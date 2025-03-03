В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки — Finance.ua

В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки Сьогодні 10:44 — Особисті фінанси

В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки

УЗ на початку березня призначила додаткові поїзди на популярні серед українців туристичні напрямки — до Києва, Одеси, Львова та Трускавця. Квитки на нові рейси вже надійшли у продаж.

Про це повідомили в пресслужбі « Укрзалізниці ».

«Призначаємо ще три додаткові поїзди. Продаж квитків вже відкритий», — йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що поїзди будуть тимчасовими — рейси заплановані лише на окремі дні березня.

Графік нових поїздів

№ 168/167 Львів — Одеса — Львів.

Рейс заплановано на 9 березня. Відправлення зі Львова — 7:26. Прибуття до Одеси — 18.17.

Відправлення з Одеси — 07:53. Прибуття до Львова — 18.23.

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№ 265/266 Київ — Одеса — Київ.

Рейс заплановано на 9 березня. Відправлення із Києва — о 08:33. Прибуття до Одеси — 18:08.

Відправлення з Одеси — 11:27. Прибуття до Києва — 20:42.

№ 159/160 Київ — Трускавець — Київ.

Рейси заплановані на 16 та 30 березня. Відправлення із Києва — 10:16. Прибуття до Трускавця — 19:37.

Відправлення з Трускавця — 08:33. Прибуття до Києва — 19:11.

Вартість квитків

На рейс 9 березня зі Львова до Одеси квитки продають у вагони класів купе та люкс. Їхня вартість:

купе — 961 грн;

люкс — 2356 грн.

На рейс із Києва до Одеси, який також відправлятиметься 9 березня, вартість квитків:

купе — 900 грн;

люкс — 2204 грн.

Рейс з Києва до Трускавця на 16 березня має вагони класів плацкарт, купе та люкс за такою вартістю:

плацкарт — 491 грн;

купе — 900 грн;

люкс — 2204 грн.

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