В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки — Finance.ua

В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки
УЗ на початку березня призначила додаткові поїзди на популярні серед українців туристичні напрямки — до Києва, Одеси, Львова та Трускавця. Квитки на нові рейси вже надійшли у продаж.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
«Призначаємо ще три додаткові поїзди. Продаж квитків вже відкритий», — йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що поїзди будуть тимчасовими — рейси заплановані лише на окремі дні березня.
Графік нових поїздів
- № 168/167 Львів — Одеса — Львів.
Рейс заплановано на 9 березня. Відправлення зі Львова — 7:26. Прибуття до Одеси — 18.17.
Відправлення з Одеси — 07:53. Прибуття до Львова — 18.23.
- № 265/266 Київ — Одеса — Київ.
Рейс заплановано на 9 березня. Відправлення із Києва — о 08:33. Прибуття до Одеси — 18:08.
Відправлення з Одеси — 11:27. Прибуття до Києва — 20:42.
- № 159/160 Київ — Трускавець — Київ.
Рейси заплановані на 16 та 30 березня. Відправлення із Києва — 10:16. Прибуття до Трускавця — 19:37.
Відправлення з Трускавця — 08:33. Прибуття до Києва — 19:11.
Вартість квитків
На рейс 9 березня зі Львова до Одеси квитки продають у вагони класів купе та люкс. Їхня вартість:
- купе — 961 грн;
- люкс — 2356 грн.
На рейс із Києва до Одеси, який також відправлятиметься 9 березня, вартість квитків:
- купе — 900 грн;
- люкс — 2204 грн.
Рейс з Києва до Трускавця на 16 березня має вагони класів плацкарт, купе та люкс за такою вартістю:
- плацкарт — 491 грн;
- купе — 900 грн;
- люкс — 2204 грн.
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