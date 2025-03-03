В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки

Особисті фінанси
31
В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки
В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки
УЗ на початку березня призначила додаткові поїзди на популярні серед українців туристичні напрямки — до Києва, Одеси, Львова та Трускавця. Квитки на нові рейси вже надійшли у продаж.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
«Призначаємо ще три додаткові поїзди. Продаж квитків вже відкритий», — йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що поїзди будуть тимчасовими — рейси заплановані лише на окремі дні березня.

Графік нових поїздів

  • № 168/167 Львів — Одеса — Львів.
Рейс заплановано на 9 березня. Відправлення зі Львова — 7:26. Прибуття до Одеси — 18.17.
Відправлення з Одеси — 07:53. Прибуття до Львова — 18.23.
Читайте також
  • № 265/266 Київ — Одеса — Київ.
Рейс заплановано на 9 березня. Відправлення із Києва — о 08:33. Прибуття до Одеси — 18:08.
Відправлення з Одеси — 11:27. Прибуття до Києва — 20:42.
  • № 159/160 Київ — Трускавець — Київ.
Рейси заплановані на 16 та 30 березня. Відправлення із Києва — 10:16. Прибуття до Трускавця — 19:37.
Відправлення з Трускавця — 08:33. Прибуття до Києва — 19:11.

Вартість квитків

На рейс 9 березня зі Львова до Одеси квитки продають у вагони класів купе та люкс. Їхня вартість:
  • купе — 961 грн;
  • люкс — 2356 грн.
В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки
На рейс із Києва до Одеси, який також відправлятиметься 9 березня, вартість квитків:
  • купе — 900 грн;
  • люкс — 2204 грн.
В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки
Рейс з Києва до Трускавця на 16 березня має вагони класів плацкарт, купе та люкс за такою вартістю:
  • плацкарт — 491 грн;
  • купе — 900 грн;
  • люкс — 2204 грн.
В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками: скільки коштують квитки
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.
Оформити туристичне страхування на Finance.ua ✈️
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.