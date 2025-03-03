Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців до 2026 року — Finance.ua

Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців до 2026 року Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців до 2026 року

Рішенням уряду Іспанії термін дії карток іноземця для тих, хто отримав тимчасовий захист через війну в Україні, продовжено до 4 березня 2026 року. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Українцям не потрібно отримувати нову картку для виконання вимог законодавства Іспанії. Це рішення забезпечує стабільність і правовий статус для тих, хто залишився в країні через війну.

Докладніше можна дізнатися на офіційному сайті уряду Іспанії BOE — Official Bulletin

Нагадаємо, станом на 1 січня 2025 року в Іспанії проживає 49 077 984 мешканці — це найбільший показник в історії країни. За останній квартал населення зросло на 115 612 осіб, а за рік — на 458 289.

В п’ятірку найпопулярніших серед українців країн Європи входить Іспанія. Сюди виїхали понад 200 тисяч українців.

Мігранти обирають цю країну за її вигідну економіку та високі зарплати. Значення у виборі відіграють також сприятливі кліматичні умови, мальовнича місцевість та доброзичливі жителі.

Довідка Finance.ua:

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 13 січня повідомив, що громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися з величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії, пише Majorca Daily Bulletin.

В Іспанії скасовують «золоті візи» з квітня 2025 року. Програма, що дозволяла отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції, закінчує своє існування.️ Скасовано можливість отримання резидентства — подробиці за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.