Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців до 2026 року — Finance.ua
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Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців до 2026 року

Особисті фінанси
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Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців до 2026 року
Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців до 2026 року
Рішенням уряду Іспанії термін дії карток іноземця для тих, хто отримав тимчасовий захист через війну в Україні, продовжено до 4 березня 2026 року. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
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Українцям не потрібно отримувати нову картку для виконання вимог законодавства Іспанії. Це рішення забезпечує стабільність і правовий статус для тих, хто залишився в країні через війну.
Докладніше можна дізнатися на офіційному сайті уряду Іспанії BOE — Official Bulletin.
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Нагадаємо, станом на 1 січня 2025 року в Іспанії проживає 49 077 984 мешканці — це найбільший показник в історії країни. За останній квартал населення зросло на 115 612 осіб, а за рік — на 458 289.
В п’ятірку найпопулярніших серед українців країн Європи входить Іспанія. Сюди виїхали понад 200 тисяч українців.
Мігранти обирають цю країну за її вигідну економіку та високі зарплати. Значення у виборі відіграють також сприятливі кліматичні умови, мальовнича місцевість та доброзичливі жителі.

Довідка Finance.ua:

  • Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 13 січня повідомив, що громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися з величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії, пише Majorca Daily Bulletin.
  • В Іспанії скасовують «золоті візи» з квітня 2025 року. Програма, що дозволяла отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції, закінчує своє існування.️ Скасовано можливість отримання резидентства — подробиці за посиланням.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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