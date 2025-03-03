Зеленський розповів, що буде в разі припинення вогню без гарантій безпеки — Finance.ua
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Зеленський розповів, що буде в разі припинення вогню без гарантій безпеки

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У разі припинення вогню у війні росії проти України без гарантій безпеки для Києва, ворог обов’язково зірве цю домовленість. Від цього не виграють ні Україна, ні США — тільки рф.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.
Глава держави описав розвиток подій уразі припинення вогню без гарантій безпеки для України.
«Якщо всі скажуть: „ceasefire“, змусять, наприклад, Україну без серйозних гарантій безпеки сказати „ceasefire“, уявіть собі, що через тиждень рускіє вб’ють нас, а наші будуть стріляти в їх бік. Абсолютно зрозуміло. І що це буде? Рускіє скажуть, як завжди, як було тоді ще, 10 років тому: „Це українці зірвали“. Ми будемо показувати докази, що це вони. Хто від цього переможе? Рускіє. Ну точно не ми, точно не Сполучені Штати, точно не президент Сполучених Штатів і не європейські колеги», — розповів Зеленський.
За матеріалами:
ТСН
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