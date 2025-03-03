Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні — Finance.ua

Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні Сьогодні 10:30

Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон розкрив деталі плану врегулювання російсько-української війни, який розробили Франція та Велика Британія.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Le Figaro

Франція та Велика Британія запропонували запровадити часткове перемир’я між росією та Україною тривалістю один місяць, яке не стосуватиметься наземних бойових дій.

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«У разі припинення вогню буде дуже складно перевірити, чи дотримуються (бойові дії) вздовж лінії фронту», — зазначив Макрон. За його словами, часткове перемир’я охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах.

Друга частина плану передбачає, що європейські країни відправлять в Україну миротворчий контингент, але це станеться лише на пізнішому етапі.

«Найближчими тижнями європейських військ на українській землі не буде. Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти перемир’я, переговорів, які триватимуть кілька тижнів, а потім, коли мир буде підписано, розгортання військ», — пояснив Макрон.

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона відповів на запитання журналістів, чи відомий йому цей план: «Я обізнаний з усім».

Еммануель Макрон заявив в інтерв’ю, що Франція та інші європейські країни мають збільшити видатки на оборону.

«Останні три роки росіяни витрачають на оборону 10% свого ВВП. Тому нам потрібно готуватися до майбутнього, встановивши цільовий показник на рівні 3% або 3,5% ВВП. Це далеко не ті 2%, яких Франція досягла з великими зусиллями, і до яких багато європейських країн ще навіть не наблизилися», — додав він.4

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