Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні — Finance.ua
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Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні

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Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні
Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон розкрив деталі плану врегулювання російсько-української війни, який розробили Франція та Велика Британія.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню Le Figaro.
Франція та Велика Британія запропонували запровадити часткове перемир’я між росією та Україною тривалістю один місяць, яке не стосуватиметься наземних бойових дій.
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«У разі припинення вогню буде дуже складно перевірити, чи дотримуються (бойові дії) вздовж лінії фронту», — зазначив Макрон. За його словами, часткове перемир’я охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах.
Друга частина плану передбачає, що європейські країни відправлять в Україну миротворчий контингент, але це станеться лише на пізнішому етапі.
«Найближчими тижнями європейських військ на українській землі не буде. Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти перемир’я, переговорів, які триватимуть кілька тижнів, а потім, коли мир буде підписано, розгортання військ», — пояснив Макрон.
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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона відповів на запитання журналістів, чи відомий йому цей план: «Я обізнаний з усім».
Еммануель Макрон заявив в інтерв’ю, що Франція та інші європейські країни мають збільшити видатки на оборону.
«Останні три роки росіяни витрачають на оборону 10% свого ВВП. Тому нам потрібно готуватися до майбутнього, встановивши цільовий показник на рівні 3% або 3,5% ВВП. Це далеко не ті 2%, яких Франція досягла з великими зусиллями, і до яких багато європейських країн ще навіть не наблизилися», — додав він.4
За матеріалами:
Forbes.ua
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