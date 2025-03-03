Скільки банківських рахунків мають українці в польських банках — Finance.ua

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Скільки банківських рахунків мають українці в польських банках

Фінтех і Картки
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Скільки банківських рахунків мають українці в польських банках
Скільки банківських рахунків мають українці в польських банках
Українці суттєво впливають на польську економіку, ринок праці та банківський сектор. Зараз польські банки обслуговують близько 1,5 мільйона клієнтів з України, що робить їх найчисленнішою групою іноземців у фінансовому секторі.
Про це повідомляє Ukrainian in Poland.
Сайт Bankier повідомляє, що на кінець третього кварталу 2024 року банки Польщі обслуговували загалом майже 2,5 мільйона клієнтів-іноземців. Однак це не повні цифри, оскільки кілька великих установ, таких як ING, mBank і Bank Millennium, відмовилися надати детальну інформацію.
Серед банків, які надали дані, найбільше іноземних клієнтів мав PKO Bank Polski — 816 000. На другому місці — Santander Bank Polska з 647 тисячами, на третьому — BNP Paribas з 412 тисячами (за даними за 2 квартал 2024 року).
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Є багато ознак того, що українці становлять найбільшу групу іноземних клієнтів у польських банках. На основі наявних даних можна припустити, що обслуговується щонайменше 1,1 мільйона українців, але ця цифра може бути значно більшою. У грудні 2022 року PKO BP повідомив, що від початку війни українці відкрили в ньому 520 000 рахунків. До вторгнення банк обслуговував 270 000 українських клієнтів, а це означає, що зараз їхня кількість може перевищувати мільйон. Таким чином, за оцінками, загалом банки в Польщі обслуговують близько 1,5 мільйона українців.
Нагадаємо, Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) оголосила про посилення контролю за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази. Починаючи з 2025 року, такі перевірки можуть призвести до блокування банківських рахунків у разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків.
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2025 рік приніс кілька важливих змін для осіб, які ведуть підприємницьку діяльність у Польщі (JDG). З 1 січня 2025 року для підприємців у Польщі збільшився розмірів внесків на соціальне страхування. Це пов’язано зі збільшення мінімальної заробітної плати, яка тепер складає 4 666 злотих брутто.
multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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