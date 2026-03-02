День финансов: коэффициенты индексации пенсий и первые счета для «новых» детских выплат Сегодня 17:45

Понедельник, 2 марта. Сегодня расскажем, как рынки реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке и как Пенсионный фонд рассчитывает коэффициенты для индексации пенсий.

Эскалация на Ближнем Востоке

В «черный понедельник» для рынков индексы Euro Stoxx 50 и Ibex 35 упали на 2%. Атаки США и Израиля на Иран привели к росту цен на нефть на 6%, а фондовые биржи стран Персидского залива закрылись, чтобы предотвратить панические распродажи. Цена на золото как безопасную гавань выросла на 2,5%.

Рынок ожидает длительной волатильности из-за рисков перебоев поставок через Ормузский пролив. Аналитики крупных финансовых учреждений ожидают повышенной нестабильности на нефтяном рынке и дальнейшего роста цен.

Авиасообщение по всему миру сильно нарушилось . Тысячи рейсов были отменены, а десятки тысяч туристов остались заблокированы из-за атак США и Израиля на Иран.

Поток физического золота в и из центра торговли слитками в Дубае будет существенно ограничен в ближайшие дни, поскольку авиакомпании отменяют рейсы.

Индексация пенсий

С 1 марта 2026 года в Украине стартовала индексация пенсий и страховых выплат. Коэффициент индексации составляет 1,121. Показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для расчета пенсии, за 2023−2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022−2024 годы — 15 057,09 грн. О механизме расчета коэффициента индексации пенсий подробно рассказали в Пенсионном фонде.

Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов поделился инфографикой с минимальными размерами пенсий.

Графики отключений света

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил , что потребителей электроэнергии, обеспеченных распределенной генерацией по меньшей мере на 80% в пределах одной линии электроснабжения, не будут включать в графики почасовых отключений. По его словам, таким образом государство поощряет установку новых объектов распределенной генерации и привлечение их мощностей в общую энергосистему.

Как свидетельствуют данные ЛУН, после месяцев отключения электроэнергии и проблем с отоплением рынок аренды жилья в Киеве остается стабильным. По состоянию на конец февраля 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 17 000 грн.

Контракты для военных

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил , что для украинских военнослужащих планируют ввести контракты с четко определенными сроками службы и возможностью отсрочки после их завершения. Инициатива направлена ​​на постепенный переход в контрактную армию. Подписывать соответствующие контракты смогут также мобилизованные граждане.

Кроме того, в Украине разрабатывают комплексный план по решению проблем мобилизации и случаев СОЧ. Одним из направлений плана станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.

Беспроцентный заем для ВПЛ

Кабмин вводит новую программу поддержки семей, которые эвакуировались или изменили место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Речь идет о разовом беспроцентном займе на обустройство жилья для тех, кто понес материальный ущерб. Размер займа составляет до 50 минимальных заработных плат (около 430 тыс. грн) на одну семью.

Кстати, женщины из малых городов и сел могут пройти бесплатное обучение и получить финансовую поддержку на старт собственного бизнеса в области HoReCa. Программа рассчитана на женщин от 18 лет, которые живут в Украине и планируют открывать собственное заведение — кафе, пекарню, кафе или ресторан. Что известно о программе — рассказываем здесь

Дефицит работников

Нацбанк отмечает , что ситуация с нехваткой работников лучше, чем год назад. Ожидается, что в ближайшие годы зарплаты в реальном измерении будут расти на 6−7%. Дефицит работников будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны.

Специалисты старше 50 лет часто остаются вне процесса найма из-за стереотипов и отсутствия адаптированных моделей трудоустройства. Поэтому правительство разработало программу «Опыт имеет значение» для поддержки людей 50+ на рынке труда. Программа предусматривает комплексную подготовку таких кандидатов к трудоустройству.

С другой стороны, европейский рынок труда остается относительно сильным с рекордными уровнями занятости, несмотря на экономический спад и глобальную нестабильность.

Первые счета для «новых» детских выплат

Ощадбанк открыл первые специальные счета для выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года и в рамках программы «єЯсла». Получатели смогут начать пользоваться выплатами в ближайшее время. Специальные счета открываются исключительно на основании обращения в ПФУ, ЦПАУ или в общины.

