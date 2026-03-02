Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп
В Украине сохраняется высокий уровень неопределенности для бизнеса, а инвесторы находятся в состоянии постоянного напряжения не только из-за рисков, связанных с войной, но и из-за непредсказуемости регуляторной политики и давления со стороны силовых органов.
Об этом в комментарии рассказала член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
«Вы знаете, в последнее время попадаются на глаза такие заявления должностных лиц, или даже депутатов, что становится страшно, насколько инвесторы сейчас испытывают опасность по поводу их инвестиций в Украине. Не только из-за факторов безопасности, но и из-за какого-то непонятного подхода к распоряжению частным капиталом», — отметила Нина Южанина.
В частности, по ее словам, давление на бизнес со стороны силовиков до сих пор никуда не исчезло.
«Мне кажется, это давление никуда не ушло. Оно как было, так и есть», — отметила нардеп.
По ее словам, наряду с угрозой ракетных ударов инвестиционный климат усугубляет дискреционные нормы законодательства и отсутствие стабильных правил игры для частного капитала. Нардеп добавила, что инвесторы активно отслеживают ситуацию в Украине, ведь прямо или косвенно каждый может пострадать.
«То есть инвестиции могут мгновенно разлететься от ракетного удара. Но рядом еще куча нерешенных вопросов, дискреционных моментов в законодательстве в Украине. Поэтому сейчас ситуация такая. Ситуация очень напряженная», — подчеркнула Нина Южанина.
