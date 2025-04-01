День финансов: изменения с 1 апреля, паспорта для мужчин за границей, победители церемонии FinAwards 2025 — Finance.ua

День финансов: изменения с 1 апреля, паспорта для мужчин за границей, победители церемонии FinAwards 2025 Сегодня 17:45

Во вторник, 1 апреля, расскажем об изменениях для украинцев во втором месяце весны и о победителях церемонии награждения FinAwards 2025.

Изменения с 1 апреля. В апреле внутренне перемещенные лица продолжат получать те же выплаты, минимальная заработная плата останется на уровне 8000 грн. Однако некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии, цены на лекарства продолжат уменьшаться, а военнообязанные, которых не перебронировали работодатели, потеряют бронирование. Подробнее об изменениях в апреле В апреле внутренне перемещенные лица продолжат получать те же выплаты, минимальная заработная плата останется на уровне 8000 грн. Однако некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии, цены на лекарства продолжат уменьшаться, а военнообязанные, которых не перебронировали работодатели, потеряют бронирование. Подробнее об изменениях в апреле рассказываем здесь

Кстати, напоминаем о нашем ежемесячном обзоре карт с кешбэком. В начале каждого месяца Finance.ua делает обзор кредиток с кешбэком, в котором мы рассказываем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать:

Паспорта для мужчин за границей. Кабинет министров Кабинет министров начал экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Теперь им не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.

Новая декларация для ФЛП. Украинским предпринимателям придется впервые Украинским предпринимателям придется впервые подавать обновленную форму налоговой декларации — с расчетом на уплату военного сбора. Декларации за I квартал 2025 года должны быть поданы до 10 мая включительно.

Транш от ЕС. Сегодня Украина Сегодня Украина получила очередной транш в размере 3,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Это первый транш финансовой поддержки, который Украина получила в 2025 году. Транш стал возможен благодаря выполнению 13 индикаторов, предусмотренных Планом Украины на четвертый квартал 2024 года.

В то же время Украина не выполнила один из ключевых структурных маяков для седьмого пересмотра программы МВФ и уже нарушила сроки трех маяков будущего восьмого пересмотра. По плану Ukraine Facility, страна рискует не выполнить девять индикаторов за первый квартал 2025 года.

Переход Польши на евро. Разговоры о возможном переходе Польши на евро ведутся годами, несмотря на то, что большинство поляков выступают против и количество евроскептиков лишь растет. Обычных людей больше всего беспокоит, не вырастут ли цены после перехода на евро. В новой статье Finance.ua разбирался, выгоден ли для Варшавы переход на евро и что изменится для жителей страны в случае отказа от злотого:

Расширение программы «Контракт 18−24». Кабинет Министров Кабинет Министров распространил действие проекта Контракт 18−24 на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу. Также включено в основания выплаты единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях, участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий на временно оккупированных территориях Украины, территории между позициями сил обороны и позициями войск государств-агрессора, на территории государства агрессора.

Курс доллара в ближайшие месяцы. Курс доллара в последнее время стабилизировался около отметки 41,5 гривны. НБУ может не торопиться с девальвацией гривны в ближайшие месяцы, Курс доллара в последнее время стабилизировался около отметки 41,5 гривны. НБУ может не торопиться с девальвацией гривны в ближайшие месяцы, говорят в инвесткомпании ICU. По мнению аналитиков, НБУ может продолжить откладывать переход к постепенному ослаблению курса гривны, демонстрируя длительную курсовую стабильность.

Новые санкции против рф. Министры иностранных дел главных европейских союзников Украины Министры иностранных дел главных европейских союзников Украины заявили , что увеличат свою помощь стране, рассматривая новые санкции против россии, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня. Дипломаты также заявили, что увеличат военное, политическое и гуманитарное финансирование Украины, однако не сообщили деталей.

Последствия новых пошлин Трампа. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прокомментировала пошлины президента США Дональда Трампа. Она считает, что такая политика вызовет большую неопределенность и подрывает доверие, но вряд ли спровоцирует рецессию в обозримом будущем.

Экспорт ІТ-услуг. В феврале 2025 года объем IT-экспорта В феврале 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 9,4% и составил $535 миллионов. Украинской экономике это принесло на $46 миллионов больше по сравнению с январем. Кроме того, эти показатели на 3,5% или $18 миллионов больше по сравнению с февралем 2024 года.

Сегодня продолжим рассказывать о победителях церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, которая прошла в Киеве 28 марта:

На церемонии выбрали лучшего СЕО страховой компании . Золотую награду в этой номинации 2025 получил Глава Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко.

. Золотую награду в этой номинации 2025 получил Глава Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко. Первое место в номинации «Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса» заняла Universalna.



заняла Universalna. Отметили и лучшие банковские приложения : 1 место — àbank24, 2 место — ПУМБ, 3 место с одинаковым количеством голосов разделили приложения monobank и Приват24;



: 1 место — àbank24, 2 место — ПУМБ, 3 место с одинаковым количеством голосов разделили приложения monobank и Приват24; Выбрана лучшая кредитная карта . Победу, как и в 2024 году, завоевал ПУМБ и его карта «Всеможу Online».



. Победу, как и в 2024 году, завоевал ПУМБ и его карта «Всеможу Online». В этот день отметили и ведущие технологии и инновации в категории финтех . Жюри и участники онлайн-голосования определили тройку победителей: 1 место за NovaPay, 2 место — Renome Smart, 3 место — YouControl.



. Жюри и участники онлайн-голосования определили тройку победителей: 1 место за NovaPay, 2 место — Renome Smart, 3 место — YouControl. Определили, в частности, и лучшего СЕО микрофинансовой организации. Золотую награду в этой номинации в этом году получил CEO Moneyveo Сергей Синченко.



Золотую награду в этой номинации в этом году получил CEO Moneyveo Сергей Синченко. Победителем в номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП» стал monobank.

стал monobank. На FinAwards определили победителя в номинации «Лучший кредит наличными». В этом году за награду боролись 13 банков. Победителем этой номинации стал ПриватБанк.



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