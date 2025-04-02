В Украине вступили в силу требования к энергоэффективности зданий по стандарту ЕС — Finance.ua

В Украине вступили в силу требования к энергоэффективности зданий по стандарту ЕС Сегодня 21:30 — Энергетика

В Украине вступили в силу требования к энергоэффективности зданий по стандарту ЕС

В Украине начали действовать требования по сертификации зданий по стандарту энергоэффективности NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Соответствующий приказ Минразвития № 168 от 6 февраля 2025 года «Некоторые вопросы введения требований к зданиям с близким к нулевому уровнем потребления энергии» вступил в силу 1 апреля.

Отмечается, что принятие требований к зданиям с близким к нулевому уровнем потребления энергии (NZEB) является важным шагом на пути к энергетической независимости Украины и ее интеграции в Европейский Союз.

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«Здания с близким к нулевому уровню потребления энергии — это современные, комфортные и экологически чистые здания, которые позволяют экономить средства на коммунальных услугах. Благодаря высокой энергоэффективности, такие здания требуют меньше энергии для отопления и охлаждения, что делает их более экономичными и экологически устойчивыми. Мы утвердили требования, позволяющие сертифицировать здания по стандарту NZEB. Но важно подчеркнуть, что это пока не обязанность, а возможность. Мы предлагаем варианты, а не устанавливаем жесткие правила», — отметила первый заместитель министра Алёна Шкрум.

Она выразила надежду, что в скором будущем Украина сможет полностью перейти на такой тип строительства.

«А пока это отличный повод для нас всех пробовать, учиться и набираться необходимого опыта», — отметила она.

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Здания НЗЭБ (NZEB) — это здания с очень высокой энергетической эффективностью, где почти нулевое или очень незначительное количество необходимой энергии должно поступать преимущественно из возобновляемых источников энергии, производимых на месте или поблизости.

Требования к зданиям НЗЭБ в Украине включают:

требования к классу энергоэффективности здания;

требования к показателю потребления первичной энергии из невозобновляемых источников энергии зданием;

требования к части энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии;

требования к теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций здания;

требования к воздухопроницаемости здания;

требования к инженерным системам здания.

Минразвития отмечает, что здания НЗЭБ потребляют меньше энергии, что уменьшает зависимость Украины от импорта энергоносителей; выбрасывают меньше парниковых газов, что способствует борьбе с изменением климата; имеют более низкие эксплуатационные расходы, что позволяет экономить средства; отвечают европейским стандартам, что способствует интеграции Украины в ЕС.

Українські Новини По материалам:

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