Сколько предприятий получили от государства кредиты на повышение энергоэффективности — Finance.ua

Сколько предприятий получили от государства кредиты на повышение энергоэффективности Сегодня 07:32 — Кредит&Депозит

Сколько предприятий получили от государства кредиты на повышение энергоэффективности

За два года полномасштабной войны 104 украинских предприятия воспользовались программой «Добавь энергии твоему бизнесу», получив льготные кредиты на внедрение энергоэффективных решений на общую сумму почти 300 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

По словам заместителя министра финансов Украины по европейской интеграции Юрия Драганчука, средства получили на инвестирование в солнечные станции, энергоэффективное оборудование и источники бесперебойного питания.

Цель программы

Отмечается, что ключевой целью программы было содействие финансированию энергоэффективных инвестиций бизнеса.

Это имело целью уменьшение потребления энергии и выбросов CO2, а также повышение конкурентоспособности предприятий и защиту окружающей среды.

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Больше всего преимуществами программы «Добавь энергии твоему бизнесу» воспользовались микро- и малые предприятия (73%) перерабатывающей промышленности, которые обеспечили 32% объема реализации инвестиций в возобновляемую энергетику.

Максимальная сумма кредита составила 500 тыс. евро в гривневом эквиваленте по ставке 18%, которую можно снизить до 5−9% в сочетании с программой «Доступные кредиты 5−7-9%».

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