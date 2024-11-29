Генерирующие предприятия «ДТЭК ВИЭ» начали выпуск гарантий происхождения электроэнергии из возобновляемых источников энергии — Finance.ua

Генерирующие предприятия «ДТЭК ВИЭ» начали выпуск гарантий происхождения электроэнергии из возобновляемых источников энергии Сегодня 20:22 — Фондовый рынок

Генерирующие предприятия «ДТЭК ВИЭ» начали выпуск гарантий происхождения электроэнергии из возобновляемых источников энергии

Генерирующие предприятия «ДТЭК ВИЭ» начали выпуск гарантий происхождения электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ГПЭЭ), сообщила компания.

«Украина начала путь развития рынка гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ. Мы уверены, что с каждым годом интерес социально-ответственного бизнеса в гарантиях происхождения будет только нарастать. В результате это будет повышать спрос на электроэнергию из ВИЭ и стимулировать к увеличению строительства новых зеленых энергетических мощностей в стране», — отметил генеральный директор «ДТЭК ВИЭ» Александр Селищев.

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Как напомнили в компании, покупателями «зеленой» электроэнергии (ГПЭЭ) может быть любой бизнес, заинтересованный маркировать свой товар как произведенный с помощью ВИЭ и имеющий соответствующую экологическую ценность. Для экспортно ориентированных предприятий это в перспективе будет придавать их товарам дополнительную конкурентоспособность, в частности, на рынке ЕС, где действуют более жесткие экологические требования.

Государство также рассматривает вариант стимулирования внутреннего спроса на ГПЭЭ для выбросов предприятий. При покупке гарантий происхождения они получат возможность снизить нагрузку по уплате налога на выбросы CO2, поскольку таким образом они сокращают выбросы парниковых газов.

«В то же время развитие международной торговли „зеленой“ энергией и, как результат, привлечение дополнительных международных инвестиций в Украину требует признания выпущенных в Украине гарантий происхождения на уровне ЕС. Для такого признания государство должно выполнить соответствующие условия ожидаемой от ЕС дорожной карты», — отметили в пресс-службе ДТЭК ВИЭ".

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ГПЭЭ формируется в соответствующем реестре автоматически, на основании сертифицированных данных по коммерческому учету электроэнергии, производимой из ВИЭ. Объем гарантий происхождения производителям из ВИЭ выдается на объем отпущенной э/э в сеть. 1 МВт-ч отпущенной в сеть э/э из ВИЭ равен одной гарантии происхождения.

Уполномоченным органом выдачи, обращения и погашения гарантий происхождения на территории Украины является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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