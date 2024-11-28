В Украине введены экстренные отключения света: враг массированно атакует энергосистему Украины — Finance.ua
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В Украине введены экстренные отключения света: враг массированно атакует энергосистему Украины

Энергетика
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В Украине введены экстренные отключения света: враг массированно атакует энергосистему Украины
В Украине введены экстренные отключения света: враг массированно атакует энергосистему Украины
Враг массированно атакует энергетические объекты Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Фейсбуке.
«Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК „Укрэнерго“ срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.
В связи с воздушной тревогой в Украине введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
В ДТЭК также подтвердили применение экстренных отключений света
«Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию „Укрэнерго“ применяются экстренные отключения света», — отметили в ДТЭК.

россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры

В четверг, 28 ноября, россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
«Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали позже», — отметил Козицкий.
Из-за ракетного удара рф Житомир и Львов остались без электроснабжения. КП «Житомирводоканал» подключает объекты водоотведения к генераторам и планирует обеспечить альтернативное питание до 18:00. В Луцке несколько «прилетов», есть отключение света.
Также в Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара рф.
Но более 150 поездов «Укрзализныци» следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая.
«Из-за обесточивания отдельных участков есть задержки чуть более одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать», — отметили УЗ.
По материалам:
Finance.ua
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