В Украине введены экстренные отключения света: враг массированно атакует энергосистему Украины — Finance.ua

В Украине введены экстренные отключения света: враг массированно атакует энергосистему Украины Сегодня 10:00 — Энергетика

В Украине введены экстренные отключения света: враг массированно атакует энергосистему Украины

Враг массированно атакует энергетические объекты Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Фейсбуке

«Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК „Укрэнерго“ срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

В связи с воздушной тревогой в Украине введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В ДТЭК также подтвердили применение экстренных отключений света

«Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию „Укрэнерго“ применяются экстренные отключения света», — отметили в ДТЭК.

россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры

В четверг, 28 ноября, россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали позже», — отметил Козицкий.

Из-за ракетного удара рф Житомир и Львов остались без электроснабжения. КП «Житомирводоканал» подключает объекты водоотведения к генераторам и планирует обеспечить альтернативное питание до 18:00. В Луцке несколько «прилетов», есть отключение света.

Также в Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара рф.

Но более 150 поездов «Укрзализныци» следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая.

«Из-за обесточивания отдельных участков есть задержки чуть более одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать», — отметили УЗ.

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