Ряд банков в октябре продолжили сокращать объемы неработающих кредитов — Finance.ua

Ряд банков в октябре продолжили сокращать объемы неработающих кредитов Сегодня 10:43 — Кредит&Депозит

Ряд банков в октябре продолжили сокращать объемы неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение октября почти не изменилась и находилась на уровне 32% по состоянию на 1 ноября 2024 года, что на 5 процентных пунктов ниже показателя в начале года, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что дополнительным фактором стало определенное снижение объема гривневого кредитного портфеля бизнеса, прежде всего, из-за сезонного снижения спроса на заемные средства и погашения кредитов агропроизводителей (доля в чистом портфеле гривневых бизнес-кредитов — почти 21%), что наблюдалось и осенью 2023 года. Прирост объема кредитов продолжался в других отраслях с существенной долей в портфеле: пищевой промышленности, финансовых услуг и торговли. Так что активное кредитование бизнеса продолжается.

Сезонность сказалась на портфелях банков всех групп, кроме частных, портфель которых в дальнейшем постепенно рос.

В целом за 10 месяцев 2024 года объем NPL в банках сократился на 7,2 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 149,4 млрд грн.

Доля неработающих кредитов физических лиц на 1 ноября 2024 года составила 17%, бизнеса — 41% (25% без учета долгов экс-владельцев ПриватБанка и старых долгов, до кризиса 2014−2016 годов).

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля NPL в украинских банках стала сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.

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