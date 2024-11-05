Энергоэффективные дома: в Украине разработали требования для строительства по стандарту ЕС — Finance.ua

Энергоэффективные дома: в Украине разработали требования для строительства по стандарту ЕС Сегодня 07:16 — Казна и Политика

Министерство развития громад и территорий Украины разработало требования к зданиям по стандарту NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Украине.

Об этом пресс-служба министерства сообщила в Фейсбуке

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«Министерство развития громад и территорий Украины в сотрудничестве с ведущими специалистами и организациями в сфере энергоэффективности разработало требования к зданиям NZEB, которые определяют ряд показателей и параметров, по которым будет проверяться соответствие здания стандарта NZEB», — говорится в сообщении.

NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) — это здания с близким к нулевому потреблению энергии. Такие здания имеют высокие показатели энергоэффективности, а значительная часть их энергопотребления обеспечивается из возобновляемых источников энергии, таких как ветер или солнце.

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В Минразвития отмечают, что переход к возведению зданий по новому стандарту предусмотрен директивами Евросоюза, где все новые здания строятся по этому стандарту с 2020 года. В рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС Украина также взяла на себя обязательства по имплементации этого механизма, ведь переход на строительство по стандарту NZEB — это важный шаг на пути к снижению энергопотребления и энергетической независимости.

Такие здания обеспечивают не только уют, комфорт и экологичность, но позволяют экономить семейный бюджет на оплате коммунальных услуг и энергетических ресурсов.

Укрінформ По материалам:

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