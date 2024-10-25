В Польше при проверке отопления будут требовать сертификат энергоэффективности — Finance.ua

В Польше при проверке отопления будут требовать сертификат энергоэффективности Сегодня 07:49 — Личные финансы

В Польше при проверке отопления будут требовать сертификат энергоэффективности

Министерство развития и технологий в Польше напомнило о требовании иметь сертификаты энергоэффективности. Этот документ будут проверять во время регулярных осмотров отопления, а за его отсутствие будут начисляться штрафы. Однако не всем требуется этот сертификат.

Об этом пишет издание inpoland.net.pl.

Сертификат энергетической эффективности — это документ, определяющий объем потребности в энергии, необходимый для удовлетворения энергетических потребностей, связанных с использованием здания или части здания.

Сертификат можно получить в бумажной или электронной форме, он действителен 10 лет.

Кто должен получить документ

Однако не все должны иметь этот документ. Владельцам домохозяйств, которые используют здание (или его часть) для собственных нужд (т.е. не для продажи или сдачи в аренду), сертификат не нужен.

Документ нужен в первую очередь владельцам или управляющим помещений, которые будут продавать жилье или сдавать его в аренду, а также инвесторам (до подачи уведомления о завершении строительства).

Стоимость энергетического сертификата составляет несколько сотен злотых.

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При продаже помещения или сдаче его в аренду сертификат необходимо передать новому владельцу (арендатору).

Лицам, которые не предоставят энергетический сертификат, грозит штраф до 5000 злотых.

Где и когда его будут проверять

В положении об энергетическом сертификате указано, что сертификат может быть проверен во время периодических проверок системы отопления. Периодичность проверок:

не реже одного раза в 5 лет — для котлов номинальной тепловой мощностью от 20 кВт до 100 кВт,

не реже одного раза в 2 года — для котлов, работающих на жидком или твердом топливе, номинальной тепловой мощностью более 100 кВт,

не реже одного раза в 4 года — для газовых котлов номинальной тепловой мощностью более 100 кВт,

не реже одного раза в 3 года — для не указанных выше источников тепла, номинальной тепловой мощностью более 70 кВт.

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