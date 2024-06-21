На энергоэффективность и усиление устойчивости энергосистемы выделят еще 759 млн — Finance.ua

На энергоэффективность и усиление устойчивости энергосистемы выделят еще 759 млн Сегодня 15:45 — Казна и Политика

На энергоэффективность и усиление устойчивости энергосистемы выделят еще 759 млн

Правительство утвердило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усилении устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн грн.

На что пойдут деньги

«Прежде всего на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установления альтернативных источников энергии», — отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, государство расширяет возможность получить льготные ссуды, чтобы бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную единственной теме — энергетической безопасности. Решением Ставки поручили правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.

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