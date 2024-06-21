На энергоэффективность и усиление устойчивости энергосистемы выделят еще 759 млн — Finance.ua

На энергоэффективность и усиление устойчивости энергосистемы выделят еще 759 млн
Правительство утвердило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усилении устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн грн.
На что пойдут деньги
«Прежде всего на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установления альтернативных источников энергии», — отметил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, государство расширяет возможность получить льготные ссуды, чтобы бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную единственной теме — энергетической безопасности. Решением Ставки поручили правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.
Поделиться новостью