Цены на сыры не снижаются из-за 25% наценки торговых сетей — Finance.ua
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Цены на сыры не снижаются из-за 25% наценки торговых сетей

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Цены на сыры не снижаются из-за 25% наценки торговых сетей
Цены на сыры не снижаются из-за 25% наценки торговых сетей
Самый трудный период для украинских сыроделов уже прошел, с падением цен на сырье рентабельность производства сыров увеличивается, сообщило отраслевое информационно-аналитическое агентство «Инфагро».
«Стимулируя продажи, операторы могут себе позволить широкое использование акционных продаж со снижением цен, которое часто достигает 25%, но базовые прайсы остаются неизменными. Если с осени снова подорожает сырье, то сыровары будут иметь „запас прочности“, чтобы не поднимать цены снова. В таком случае они просто смогут снизить объемы продаж через акции», — отметили аналитики.
Эксперты обратили внимание, что торговые сети не хотят пожертвовать своей маржинальностью и часто закладывают около 25% наценки. Как для такого дорогого товара, это слишком много, отмечают аналитики. В странах ЕС торговые наценки сетей гораздо скромнее. К примеру, в Венгрии недавно были введены ограничения наценки супермаркетов до 10% на 30 пищевых продуктов, из них 10 видов — молочных, в том числе сыр.
«Существенные акционные ценовые скидки на отечественные сыры и укрепление курса евро оказали определенное влияние на уменьшение объемов импорта товара. Это позволяет украинским производителям постепенно увеличивать выпуск сыра. Хотя производственные показатели в первом квартале еще остаются скромнее, чем в прошлом году», — резюмировали в «Инфагро».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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