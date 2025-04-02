На FinAwards 2025 наградили лучший YouTube-канал о финансах — Finance.ua

На FinAwards 2025 наградили лучший YouTube-канал о финансах Сегодня 21:43

лучший YouTube-канал о финансах. Ежегодная премия FinAwards 2025 , организаторами которой выступили одни из крупнейших финансовых порталов Украины — Finance.ua и «Минфин», состоялась в Киеве. Благодаря премии был определен и

Награду получил YouTube-канал УкрИнвестКлуба. В настоящее время он насчитывает более 400 тыс. подписчиков.

Финансовый эксперт Алексей Козырев (слева) вручает статуэтку инфлюенсеру Дмитрию Карпиловскому

Целью УкрИнвестКлуба является разбор в «живом формате» различных видов бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов. Кроме того, они помогают инвестору найти и проанализировать лучшие варианты на рынке. В то же время разбор ведется только на реальных кейсах.

Вторая ступенька — за YouTube-каналом «Последний капиталист». Сейчас у них 347 тыс. подписчиков.

Замкнул тройку лучших YouTube-канал о финансах — Taras Guk. У него сейчас чуть более 53 тыс. подписчиков. Тарас Гук рассказывает о: инвестициях, личных финансах, налогах, законах в Украине и мире.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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