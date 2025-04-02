На FinAwards 2025 наградили лучший YouTube-канал о финансах — Finance.ua
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На FinAwards 2025 наградили лучший YouTube-канал о финансах

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Ежегодная премия FinAwards 2025, организаторами которой выступили одни из крупнейших финансовых порталов Украины — Finance.ua и «Минфин», состоялась в Киеве. Благодаря премии был определен и лучший YouTube-канал о финансах.
Награду получил YouTube-канал УкрИнвестКлуба. В настоящее время он насчитывает более 400 тыс. подписчиков.
Финансовый эксперт Алексей Козырев (слева) вручает статуэтку инфлюенсеру Дмитрию Карпиловскому
Финансовый эксперт Алексей Козырев (слева) вручает статуэтку инфлюенсеру Дмитрию Карпиловскому
Целью УкрИнвестКлуба является разбор в «живом формате» различных видов бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов. Кроме того, они помогают инвестору найти и проанализировать лучшие варианты на рынке. В то же время разбор ведется только на реальных кейсах.
Вторая ступенька — за YouTube-каналом «Последний капиталист». Сейчас у них 347 тыс. подписчиков.
Замкнул тройку лучших YouTube-канал о финансах — Taras Guk. У него сейчас чуть более 53 тыс. подписчиков. Тарас Гук рассказывает о: инвестициях, личных финансах, налогах, законах в Украине и мире.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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