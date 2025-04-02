На FinAwards 2025 наградили лучший YouTube-канал о финансах — Finance.ua

На FinAwards 2025 наградили лучший YouTube-канал о финансах
Ежегодная премия FinAwards 2025, организаторами которой выступили одни из крупнейших финансовых порталов Украины — Finance.ua и «Минфин», состоялась в Киеве. Благодаря премии был определен и лучший YouTube-канал о финансах.
Награду получил YouTube-канал УкрИнвестКлуба. В настоящее время он насчитывает более 400 тыс. подписчиков.
Целью УкрИнвестКлуба является разбор в «живом формате» различных видов бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов. Кроме того, они помогают инвестору найти и проанализировать лучшие варианты на рынке. В то же время разбор ведется только на реальных кейсах.
Вторая ступенька — за YouTube-каналом «Последний капиталист». Сейчас у них 347 тыс. подписчиков.
Замкнул тройку лучших YouTube-канал о финансах — Taras Guk. У него сейчас чуть более 53 тыс. подписчиков. Тарас Гук рассказывает о: инвестициях, личных финансах, налогах, законах в Украине и мире.
Справка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
- каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
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