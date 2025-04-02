В 3 месяца в детсад: Минобразования предлагает неожиданное решение для молодых мам — Finance.ua
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В 3 месяца в детсад: Минобразования предлагает неожиданное решение для молодых мам

Личные финансы
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В 3 месяца в детсад: Минобразования предлагает неожиданное решение для молодых мам
В 3 месяца в детсад: Минобразования предлагает неожиданное решение для молодых мам
Министерство образования и науки Украины рассматривает новые подходы к дошкольному образованию, в частности, предлагает ввести возможность для детей с 3 месяцев посещать детсады. Этот шаг направлен на то, чтобы обеспечить большую доступность дошкольного образования молодым мамам и снизить демографические проблемы в Украине.
Об этом в интервью «Освіторія» рассказала заместитель министра по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.
Минобразования кардинально пересматривает подход к дошкольному образованию.
«Если раньше дошкольное образование Украины фокусировалось на детях 3−6 лет, и мы их приоритезировали, то сейчас, чтобы не закрывать садики, будем предлагать места и для детей младшего возраста (от трех месяцев)», — отмечает Коновалова.
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Речь идет о создании яслей, которые позволят мамам поскорее возвращаться к работе после рождения ребенка. Но не все детские сады готовы к такому переформатированию.
По словам представителей Минобразования, для реализации идеи требуются значительные усилия.
«Но для быстрого переформатирования в дошкольное учебное заведение должны были привлечены инвестиции. Нужно и переоборудование, и обучение воспитателей. Ведь многие работники уже совсем не помнят, как работать с маленькими детьми», — объясняют в ведомстве.
Это означает, что государство планирует не просто открыть ясли, но и адаптировать инфраструктуру и персонал к нуждам самых младших.
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«Открытие яслей очень важно в условиях, когда на украинском рынке труда не хватает людей, а кризис демографии тесно переплетен с экономической» — комментируют в министерстве.
Война, миграция и снижение рождаемости привели к острому дефициту рабочей силы, и одним из ключевых барьеров для возвращения женщин на работу является отсутствие доступного дошкольного образования для малышей.
«Исследования показывают, что стопроцентное обеспечение детей услугами дошкольного образования от одного года — это потенциально 750 000 женщин на рынке труда», — рассказала Коновалова.
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Если же начать с трехмесячного возраста, эффект может быть еще больше. Молодые мамы получат возможность раньше восстанавливать карьеру, а экономика — дополнительный толчок благодаря привлечению сотен тысяч работников.
Переход к новой модели простым не будет. Переоборудование помещений для детей требует создания специальных условий: безопасных зон, соответствующего оборудования и санитарных стандартов. Кроме того, воспитатели, привыкшие работать с детьми старшего возраста, будут нуждаться в переквалификации.
«Многие работники уже совсем не помнят, как работать с маленькими детьми», — признают в Минобразования, подчеркивая потребность в инвестициях и учебных программах.
Но, несмотря на вызовы, инициатива имеет потенциал стать спасательным кругом для многих семей. Открытие яслей может не только поддержать женщин в их карьерных стремлениях, но и предотвратить закрытие садиков в регионах, где из-за демографического кризиса уменьшается количество дошкольников.
По материалам:
Комерсант український
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