«Муниципальная няня»: сколько семей воспользовались госуслугой — Finance.ua
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«Муниципальная няня»: сколько семей воспользовались госуслугой

Личные финансы
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«Муниципальная няня»: сколько семей воспользовались госуслугой
«Муниципальная няня»: сколько семей воспользовались госуслугой, Фото: freepik
По состоянию на начало марта услугой «муниципальная няня» воспользовались 2017 семей, благодаря чему 2433 ребенка находятся под присмотром, пока родители или опекуны работают, переобучаются или решают свои вопросы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерство социальной политики.
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В ведомстве отметили: ориентировочный среднемесячный размер возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» составляет 8 тысяч гривен.
В прошлом году Минсоцполитики инициировало расширение категории детей, на которые распространяется услуга, а именно:
  • дети до 3 лет внутренне перемещенных лиц (при отсутствии тяжелых болезней);
  • дети до 6 лет, нуждающиеся в дополнительном уходе (ранее входила категория детей с тяжелыми болезнями только в возрасте до 3 лет);
  • дети до 6 лет, у кого один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы (ранее — это дети до 3 лет);
  • дети до 6 лет, проживающие на территориях административно-территориальных единиц, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования (например, территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).
Важное изменение: право на услугу «муниципальная няня» получают ВПЛ и лица, которые вместе с детьми проживают на территориях, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования.
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«Таким образом, устраняются барьеры в доступе родителей к работе и экономической независимости, а детей — к получению надлежащего ухода и развития», — говорится в сообщении.
Услуга является одним из аспектов, предусмотренных планом Минсоцполитики в рамках выполнения Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, которую инициировала первая леди Елена Зеленская.
По материалам:
Finance.ua
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