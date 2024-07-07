Муниципальная няня: кто может воспользоваться услугой — Finance.ua

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Муниципальная няня: кто может воспользоваться услугой

Личные финансы
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Муниципальная няня: кто может воспользоваться услугой
Муниципальная няня: кто может воспользоваться услугой
Кабинет министров расширил перечень семей, которые смогут воспользоваться услугой по уходу за ребенком «муниципальная няня».
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
«Муниципальная няня» — это услуга по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста (или 6-летнего возраста в определенных случаях), предоставляемая для поддержки родителей, опекунов ребенка.
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В Минсоцполитики отметили, что раньше такой услугой могли воспользоваться только родители, опекуны ребенка, нуждающегося в дополнительном уходе, или родители, опекуны, которые являются лицами с инвалидностью I или II группы и имеют ребенка до 3-х лет.
Однако в июне Кабинет министров Украины принял изменения и теперь возраст детей увеличен до шести лет.
Кроме того, услугу могут получить:
  • внутренне перемещенные лица;
  • семьи, проживающие на территориях, где в условиях военного положения дошкольные учреждения не работают.

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Услугой «муниципальная няня» могут воспользоваться родители, опекуны ребенка, которые ухаживают за:
  • ребенком до 3-х лет, если один из родителей, опекунов является ВПЛ;
  • ребенком до 6-ти лет, который вместе с родителями, опекунами проживает на территориях, где невозможно обеспечить функционирование садиков.
«Муниципальная няня» будет предоставляться и семьям, в которых есть ребенок до 6 лет, нуждающийся в дополнительном уходе.

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В частности, это ребенок с инвалидностью или больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими. IV степени, или ребенок, получивший тяжелую травму, нуждается в трансплантации или паллиативной помощи, которому не установлена ​​инвалидность.
Примерный среднемесячный размер возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до 3 лет составляет 7100 грн.
По материалам:
Finance.ua
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