Услуга «Муниципальная няня»: ТОП-5 нововведений, которые нужно знать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Услуга «Муниципальная няня»: ТОП-5 нововведений, которые нужно знать

Личные финансы
20
Услуга «Муниципальная няня»: ТОП-5 нововведений, которые нужно знать
Услуга «Муниципальная няня»: ТОП-5 нововведений, которые нужно знать
11 июня вступило в силу постановление Кабмина от 07 июня 2024 г. № 664, которым расширены возможности услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня», пишет Юридический справочник для ВПЛ. Рассказываем подробнее, что нужно знать о расширенных возможностях этой услуги.
1. На период военного положения и в течение 3-х месяцев после его прекращения или отмены право на получение возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые являются родителями, опекунами ребенка, на законных основаниях проживают на территории Украины и ухаживают за:
  • ребенком с инвалидностью до 6 лет;
  • ребенком до 6 лет, которому не установлена ​​инвалидность, однако он имеет тяжелое заболевание из Перечня;
  • ребенком до 6 лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • ребенком до 3 лет, если один из родителей, опекунов является ВПЛ;
  • ребенком до 6 лет, который вместе с родителями, опекунами проживает на территории, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования.
То есть, как видим, отныне ВПЛ выделены в отдельную категорию претендентов на этот вид помощи.

Читайте также: Сколько сегодня нужно денег на ребенка

2. Муниципальная няня:
  • не может быть родственником первой степени родства;
  • может быть ФЛП и может обеспечивать уход одновременно не более чем за 3-мя детьми из одной или разных семей,
  • или может быть юридическим лицом и может обеспечивать уход одновременно не более чем за 6 детьми из одной или разных семей.
3. Заявитель, являющийся ВПЛ или проживающий на территории, где не функционируют учреждения дошкольного образования, имеет право воспользоваться услугой «муниципальная няня» в случае, если родители/опекуны ребенка:
  • работают;
  • обеспечивают себя работой самостоятельно как ФЛП;
  • осуществляют переподготовку или повышение квалификации;
  • состоят на учете как безработные не более 6 месяцев;
  • участвуют в общественных работах;
  • принимают участие в мероприятиях, необходимых на обеспечение обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией рф.
4. Возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» не назначается:
  • родителям, которые являются родителями-воспитателями, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством,
  • родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» назначается на срок осуществления ухода за ребенком, определенный в договоре, но не более чем до достижения ребенком 3-х или, в определенных случаях, 6-ти лет.
Читайте также
5. Возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» по истечении 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения продолжается для заявителя, осуществляющего уход до достижения им трехлетнего возраста, за:
  • ребенком с инвалидностью до 6 лет, ребенком до 6 лет, больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями; острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенком до шести лет, получившим тяжелую травму, нуждающимся в трансплантации органа, нуждающимся в паллиативной помощи, которому не установлена ​​инвалидность;
  • ребенком до 6 лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.