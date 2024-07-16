Услуга «Муниципальная няня»: ТОП-5 нововведений, которые нужно знать — Finance.ua

Услуга «Муниципальная няня»: ТОП-5 нововведений, которые нужно знать Сегодня 08:22 — Личные финансы

Услуга «Муниципальная няня»: ТОП-5 нововведений, которые нужно знать

11 июня вступило в силу постановление Кабмина от 07 июня 2024 г. № 664, которым расширены возможности услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня», пишет Юридический справочник для ВПЛ. Рассказываем подробнее, что нужно знать о расширенных возможностях этой услуги.

1. На период военного положения и в течение 3-х месяцев после его прекращения или отмены право на получение возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые являются родителями, опекунами ребенка, на законных основаниях проживают на территории Украины и ухаживают за:

ребенком с инвалидностью до 6 лет;

ребенком до 6 лет, которому не установлена ​​инвалидность, однако он имеет тяжелое заболевание из Перечня;



ребенком до 6 лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы;



ребенком до 3 лет, если один из родителей, опекунов является ВПЛ;



ребенком до 6 лет, который вместе с родителями, опекунами проживает на территории, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования.



То есть, как видим, отныне ВПЛ выделены в отдельную категорию претендентов на этот вид помощи.

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2. Муниципальная няня:

не может быть родственником первой степени родства;

может быть ФЛП и может обеспечивать уход одновременно не более чем за 3-мя детьми из одной или разных семей,

или может быть юридическим лицом и может обеспечивать уход одновременно не более чем за 6 детьми из одной или разных семей.



3. Заявитель, являющийся ВПЛ или проживающий на территории, где не функционируют учреждения дошкольного образования, имеет право воспользоваться услугой «муниципальная няня» в случае, если родители/опекуны ребенка:

работают;

обеспечивают себя работой самостоятельно как ФЛП;



осуществляют переподготовку или повышение квалификации;



состоят на учете как безработные не более 6 месяцев;



участвуют в общественных работах;



принимают участие в мероприятиях, необходимых на обеспечение обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией рф.



4. Возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» не назначается:

родителям, которые являются родителями-воспитателями, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством,

родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.



Возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» назначается на срок осуществления ухода за ребенком, определенный в договоре, но не более чем до достижения ребенком 3-х или, в определенных случаях, 6-ти лет.

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5. Возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня» по истечении 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения продолжается для заявителя, осуществляющего уход до достижения им трехлетнего возраста, за:

ребенком с инвалидностью до 6 лет, ребенком до 6 лет, больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями; острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенком до шести лет, получившим тяжелую травму, нуждающимся в трансплантации органа, нуждающимся в паллиативной помощи, которому не установлена ​​инвалидность;

ребенком до 6 лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.



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