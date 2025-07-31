День фінансів: закон про НАБУ та САП, оборонні видатки держбюджету, відкритий банкінг — Finance.ua

День фінансів: закон про НАБУ та САП, оборонні видатки держбюджету, відкритий банкінг Сьогодні 17:45

Четвер, 31 липня. Закони про незалежність антикорупційних органів, ветеранів і військову службу, видатки на оборону та відкритий банкінг — головне, що ухвалили в Україні сьогодні.

Закон про НАБУ та САП

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 13533 про посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідне рішення проголосували 331 народний депутат.

Зеленський одразу й підписав документ. Він наголосив, що ухвалення цього закону — це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку України.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє додав , що Європейський Союз не має наміру призупиняти фінансову підтримку України після ухвалення закону, який відновлює незалежність антикорупційних органів.

Оборонні видатки держбюджету

Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету 2025 року на 400,5 млрд грн (або 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони. Відповідний законопроєкт № 13573 підтримали за основу та в цілому 332 депутати. Президент також одразу підписав цей документ.

Закон про ветеранське підприємництво

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів. Документ вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

Військова служба для громадян 18−24 років

Рада підтримала законопроєкт, що посилює право на освіту для молодих людей, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації. Так, для громадян 18−24 років надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби та гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби.

Додамо, що в Україні внесли зміни до порядку військового обліку, зокрема щодо жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Тепер їх автоматично братимуть на військовий облік без потреби особистої присутності.

Виїзди за кордон

Аналітики Опендатабот повідомили , що від початку повномасштабної війни виїхали та не повернулись близько 3 млн українців. 250 тисяч громадян, що перетнули кордон цьогоріч, не повернулись назад до України. Це на 4% більше, ніж за той самий період торік.

Як свідчать результати дослідження, проведеного Громадянською мережею Опора, лише половина українців за кордоном мають оплачувану роботу. Найбільша частка серед тих, хто не має оплачуваної роботи, вони отримують лише соціальні виплати.

🧳 Повномасштабна війна в Україні змусила мільйони громадян шукати притулку й нового дому за кордоном. Більшість обрали країни Європи, де українцям надали статус тимчасового захисту. Проте з плином часу дедалі більше людей замислюються про майбутнє у довгостроковій перспективі й хочуть замінити тимчасовий статус на більш стабільний — посвідку на проживання. Що треба, аби отримати ПНП у найбільш популярних серед українців країнах — Німеччині, Польщі та Чехії, — розповідаємо в новій статті:

Відкритий банкінг

Національний банк затвердив Положення про відкритий банкінг в Україні. Упровадження відкритого банкінгу в Україні сприятиме розвитку фінтеху, упровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних і створенню нових платіжних послуг та продуктів. Крім того, це забезпечить виконання вимог в частині приєднання України до SEPA та вступу до Європейського Союзу.

Крім того, набрав чинності новий закон про факторинг. У Нацбанку пояснили , що реалізація положення нового закону дозволить регулювати надання факторингових послуг відповідно до кращих міжнародних практик.

«Дія.Картка»

Кабінет міністрів офіційно підтримав запуск єдиної картки для всіх соціальних виплат — «Дія.Картку». Як розповіли в пресслужбі «Дія», мультирахункова картка стане ключем до декількох банківських рахунків, спрощуючи зарахування та користування коштами. Можна буде вільно користуватися коштами із загального рахунку на «Дія.Картці»: поповнювати, переказувати гроші на інші рахунки чи знімати готівку.

🚗 Час оновити автоцивілку? А ми якраз розігруємо знижку 1 000 грн на оформлення через Finance.ua.😉 5 серпня ми випадковим чином оберемо трьох переможців через сервіс random.org. Деталі за посиланням.

Економіка України

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International оцінює , що зростання ВВП України у 2025 році складе 3,5%. На 2026 рік прогнозують 4,5%.

Зі свого боку аналітики GMK Center зазначають , що українська економіка за низкою ключових секторів у І півріччі 2025 року показує чіткий спад.

Видання Reuters з посиланням на економістів та аналітичні центри зазначало , що фінансові потреби України у 2026 році можуть суттєво зрости, якщо росія продовжить активні бойові дії, а уряд не виконає ключові вимоги міжнародних кредиторів щодо реформ.

Санкції США проти «тіньового флоту» Ірану

США оголосили найбільший пакет санкцій проти Ірану. Обмеження торкнулися понад 50 осіб, компаній і кораблів, пов’язаних із сином впливового іранського чиновника. За даними американської влади, вони брали участь у незаконній торгівлі іранською та російською нафтою.

Також Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.